Hombre dispara contra su expareja, provoca persecución y escapa tras ser detenido en Salinas Victoria, NL

Se escapa militar que agredió a tiros a su expareja. Este domingo 28 de septiembre se confirmó la fuga de un hombre de 31 años que permanecía internado bajo custodia en el Hospital Universitario, luego de ser detenido la madrugada del pasado miércoles, tras atacar a balazos a su expareja y protagonizar una intensa balacera y persecución que terminó con un aparatoso choque en calles de la colonia Castilla Diamante, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

Despliegan operativo tras fuga de militar agresor en NL

La fuga se registró al mediodía y provocó una intensa movilización en el área médica y zonas cercanas. El hombre que estaba hospitalizado por una herida de bala, logró evadir la custodia asignada, lo que encendió las alertas entre autoridades locales y estatales.

Hasta el momento, se desconoce cómo logró salir del centro médico, y ya se investiga una posible negligencia en los protocolos de seguridad. La búsqueda continúa en distintos puntos del área metropolitana.

Militar ataca a balazos a expareja, enfrenta a policías y desata persecución en NL

La noche del martes 23 de septiembre se reportó un ataque armado contra una mujer en la colonia Castilla Diamante, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

De acuerdo con autoridades locales, la víctima, de 29 años, fue agredida a balazos por su expareja, identificado como Uriel Fernando ‘N’, de 31 años, quien forma parte del Ejército Mexicano.

El ataque ocurrió cerca de las 23:30 horas dentro de un domicilio, donde vecinos reportaron detonaciones. La mujer recibió un disparo en el glúteo y fue atendida por paramédicos; su estado fue reportado como estable.

Tras el ataque, el presunto agresor intentó huir en una camioneta Cherokee con placas sobrepuestas, lo que provocó una persecución con elementos de la policía municipal.

Durante la fuga, el conductor abrió fuego contra los oficiales y se impactó contra un vehículo civil sobre la avenida Silveira. La persecución finalizó en Paseo de las Fuentes, donde el hombre fue detenido tras resultar herido por disparos.

Dentro del vehículo se localizó un arma larga. Uriel Fernando fue trasladado bajo custodia al Hospital Universitario de Monterrey. El caso fue turnado a la Fiscalía de Nuevo León por los delitos de intento de feminicidio y portación de arma de uso exclusivo.