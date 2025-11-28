Trump confirma muerte de elemento de la Guardia Nacional tras tiroteo en Washington

Hoy jueves 27 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se dirigió a la nación desde Palm Beach, Florida, para confirmar el fallecimiento de una de las víctimas del tiroteo en Washington.

Trump informó que Sarah Beckstrom, de 20 años y originaria de Virginia Occidental, "acaba de fallecer". Beckstrom, una joven "muy respetada y magnífica persona", era soldado especialista de la 863.ª Compañía de Policía Militar de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Había comenzado su servicio en junio de 2023 y era "excepcional en todos los sentidos".

El mandatario describió el incidente como un ataque brutal y se mostró devastado por la noticia, señalando que la víctima "ya no está con nosotros" y ahora está "cuidándonos desde arriba".

Trump condenó el tiroteo en Washington

El presidente Trump utilizó un lenguaje enérgico para condenar el crimen, refiriéndose al atacante como un "monstruo salvaje". Trump expresó la "angustia y el horror de toda su nación" por el ataque terrorista ocurrido en la capital, donde dos militares de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron atacados a tiros.

Los soldados estaban desplegados como parte de la Fuerza de Tarea de Washington D.C., que hasta el incidente "no había tenido incidentes en muchos meses" y era el lugar "más seguro".

Al ser consultado sobre si planeaba asistir al funeral de Sarah Beckstrom, Trump indicó que aún no lo había pensado, pero que "sin duda es algo que podría concebir".

El estado de Andrew Wolfe y la investigación por terrorismo

Además de la muerte de Beckstrom, el ataque dejó gravemente herido a otro miembro del servicio. El compañero de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, de 24 años, está "luchando por su vida" y se encuentra en "muy mal estado", según declaró Trump.

Funcionarios han señalado que los investigadores están llevando a cabo una investigación por terrorismo tras el tiroteo del miércoles que ocurrió cerca de la Casa Blanca.

Detalles del sospechoso: Rahmanullah Lakanwa y su vínculo con Afganistán

El sospechoso del ataque ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwa, un ciudadano afgano de 29 años. Las autoridades han revelado que Lakanwa formó parte de una unidad respaldada por la CIA en Afganistán antes de su llegada a Estados Unidos. Llegó al país en 2021 en el marco de un programa de reasentamiento.

Tras el incidente, el FBI registró varias propiedades, incluyendo una casa en el estado de Washington vinculada al sospechoso, en una investigación que se extiende cada vez más. El monstruo que hizo esto, al igual que Andrew Wolfe, también se encuentra en estado grave

¿Deportación para la familia de Lakanwa? La revisión de casos de asilo en Estados Unidos

El ataque generó acusaciones por parte de la administración Trump sobre supuestas fallas en la investigación de inmigración de la era Biden, lo que desencadenó una revisión exhaustiva de los casos de asilo.

Un periodista cuestionó al presidente sobre si planeaba deportar a la esposa y los cinco hijos del sospechoso, quienes residen en Washington. Trump respondió que su administración está analizando "toda la situación con la familia".

El presidente mencionó que ha habido comunicación con la familia de Sarah Beckstrom por parte de su equipo, y que él mismo hablará con ellos esa noche o al día siguiente, ya que "tienen que darles una explicación" tras enterarse del fallecimiento de su hija.