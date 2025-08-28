¡Que no te multen! Hoy No Circula para el jueves 28 de agosto en CDMX y Edomex

¡Atención, conductor! Si planeas circular por la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex) este jueves 28 de agosto de 2025, es crucial que revises las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar una costosa multa. Afortunadamente, la calidad del aire se mantiene estable y no hay contingencia ambiental, por lo que las reglas operan de manera habitual.

¿Qué autos y placas descansan este jueves 28 de agosto?

El programa Hoy No Circula indica que para este jueves, los vehículos que tienen prohibido transitar en un horario de 5:00 a 22:00 horas son los siguientes:



Vehículos con engomado verde .

. Terminación de placa 1 y 2 .

. Holograma de verificación 1 y 2.

Recuerda que los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, están exentos y pueden circular todos los días en horario libre.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Multa por no respetar el Hoy No Circula: ¿De cuánto es?

¡No te arriesgues! Circular en un día no permitido es una de las infracciones más comunes. Si un oficial de tránsito detecta un automóvil restringido, el conductor podría enfrentar una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



Multa aproximada en 2025: Entre $2,262 y $3,394 pesos.

Para que no se te olvide y puedas planificar tu semana, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el calendario completo de restricciones.

Calidad del aire: ¿Hay riesgo de contingencia ambiental hoy?

Debido a la temporada de lluvias, la calidad del aire en el Valle de México se ha mantenido en niveles de buenos a moderados. Esto descarta por completo la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Las precipitaciones ayudan a limpiar la atmósfera al arrastrar partículas contaminantes como PM10 y PM2.5 hacia el suelo. Además, las temperaturas más frescas disminuyen la formación de ozono. Puedes monitorear el estado del aire en tiempo real a través del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.