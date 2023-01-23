Qué autos no circulan el martes 24 de enero en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula indica qué autos no circulan o descansan este martes 24 de enero en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios que conforman la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Los autos que deben descansar de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex son los del engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Qué días no circulan los autos foráneos

El Hoy No Circula para los autos foráneos aplica según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.

Los autos foráneos no circulan los sábados porque se les consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex, es decir, deberán descansar además de ese día, de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

Los autos que descansan el 24 de enero en la zona conurbada del Edomex, compuesta por los siguientes 18 municipios son los que tengan engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

La multa por no cumplir con las restricciones del Hoy No Circula es de aproximadamente dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

La medida del Doble Hoy No Circula se aplica cuando en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Calendario del Hoy No Circula enero de 2022

Miércoles 25 de enero: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Jueves 26 de enero: Engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 27 de enero: Engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 28 de enero

El Hoy No Circula Sabatino para el 28 de enero aplica para los autos con holograma 1, terminación PAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los del holograma 2 y los autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Qué autos verifican en enero 2023 en CDMX

Los autos que deben hacer verificación vehicular en el mes enero en la CDMX y en el Edomex son los del engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, según el calendario.

