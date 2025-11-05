¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera hoy 5 de noviembre? Reunión con Grecia Quiroz
Fin de la Conferencia Matutina del día de hoy 5 de noviembre de 2025
Sheinbaum reconoce valentía de Miss Universo mexicana tras sufrir acoso
"Un ejemplo de empoderamiento femenino", la Presidenta Sheinbaum reconoció la posición que tomó la tabasqueña, Fátima Bosch, luego de alzar la voz luego de ser víctima de acoso durante un evento público. La mandataria reconoció la dignidad con la que la mexicana enfrentó la agresión: “Ella vive esta agresión y muy dignamente. No estoy de acuerdo y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”.
Presidenta Sheinbaum sobre el nuevo alcalde de Nueva York
La mandataria mexicana se refirió al reciente triunfo electoral de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York, al destacar su relevancia política, además de que hizo un llamando al respeto de la autodeterminación de los pueblos en los procesos democráticos internacionales: "Muy interesante lo que ocurrió ayer, para análisis de todos nosotros. Tenemos que ser muy respetuosos en la política estadunidense, de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes los gobiernan en cada región, en cada estado", señaló la presidenta.
“Está lleno de IA y sin identidad”: Sheinbaum sobre movimiento Generación Z
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus dudas acerca de la autenticidad del movimiento más conocido como “Generación Z”, que surgió en redes sociales, y justo en donde se ha convocado a manifestaciones. La mandataria dijo que: “Llama la atención que está lleno de inteligencia artificial... hay algunas personas visibles, pero ahora quienes se hacen visibles son justamente el PRI, algunos del PAN"; también aseguró que muchas de las cuentas que promueven estas movilizaciones no tienen identidad verificable, además de que están alimentadas por contenido generado con Inteligencia Artificial.
Acueducto en Guanajuato no le quitará el agua a pobladores: Conagua
Efraín Morales, titular de la CONAGUA, también desmintió versiones en las que se señala que el proyecto del Acueducto Solís afectará el suministro de agua en comunidades locales de Guanajuato: “Se han generado campañas de desinformación... No se le quita agua absolutamente a nadie”.
"Guerra contra el narco, no es opción”: presidenta Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura acerca de no ceder al respecto de regresar a la denominada "guerra contra el narco", y agregó que el "uso abierto de las armas, con permisos para matar", solamente va a incrementar la violencia hasta un nivel desproporcionado.
¡Pláticas para exigir justicia! Reunión entre Grecia Quiroz y Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se reunió con Grecia Quiroz, esposa del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado durante el pasado fin de semana; esto con el objetivo de abordar temas de seguridad, además de confirmar que Grecia será la presidenta municipal de Uruapan.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein informó que se reunió con la esposa del alcalde asesinado de #Uruapan, Carlos Manzo, la señora Grecia Quiroz, quien asumirá el cargo de alcaldesa en sustitución de su esposo. Sheinbaum dijo que se le brindará toda la protección para… pic.twitter.com/7eFY7Hdtkr— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
Sheinbaum aborda detalles del Plan Michoacán
La Presidenta Sheinbaum informó sobre su reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para abordar los avances de seguridad en el estado, principalmente en Uruapan; además de que abordaron las posibles mejoras del Plan Michoacán. La mandataria aseguró que se encuentra en coordinación con el Gabinete de Seguridad para iniciar la movilización de seguridad en el estado.
Presentan actualización del Plan Nacional Hídrico en México
Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalla el Plan Nacional Hídrico, intergrado por: Proyecto estratégico de infraestructura, Saneamiento de ríos, Ordenamiento de las concesiones, además del Uso eficiente del agua en el campo.
Aarón Mastache, subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, detalló que el Plan Nacional Hídrico lleva un avance del 40%, además de que el proyecto se extiende por 17 distritos, entre los que se destacan los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chiguahua, Durango, Sinaloa y Sonora.
Comienza "mañanera" de Shainbaum hoy 5 de noviembre de 2025
Comenzó la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante esta jornada se encuentra acompañada por Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien informa acerca del avance del Plan Nacional Hídrico.
