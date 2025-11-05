¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera hoy 5 de noviembre? Reunión con Grecia Quiroz

Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalla el Plan Nacional Hídrico, intergrado por: Proyecto estratégico de infraestructura, Saneamiento de ríos, Ordenamiento de las concesiones, además del Uso eficiente del agua en el campo.

Aarón Mastache, subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, detalló que el Plan Nacional Hídrico lleva un avance del 40%, además de que el proyecto se extiende por 17 distritos, entre los que se destacan los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chiguahua, Durango, Sinaloa y Sonora.