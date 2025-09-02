¿Hay contingencia? Autos que descansan este martes 2 de septiembre en CDMX, Edomex y Toluca

Para este martes 2 de septiembre de 2025, las autoridades ambientales confirmaron que no se activará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Aunque si tienes planeado usar tu vehículo, es importante que conozcas el calendario de las restricciones del programa, así como las placas que deben quedarse en casa para evitar una multa.

¿Qué autos descansan este 2 de septiembre por el Hoy No Circula?

Como parte del programa oficial, este martes no podrán circular los vehículos con las siguientes características:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 o 2

Esto aplica para vehículos con placas tanto de CDMX como de la entidad mexiquense. Además, los autos foráneos, es decir con placas de Morelos o Jalisco, también están sujetos a esta restricción.

La medida aplica desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas. Por lo que es indispensable respetar las disposiciones para evitar multas y contribuir a la mejora de la calidad del aire.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué vehículos sí pueden circular en CDMX?

Los automóviles con hologramas 0 y 00 están exentos de la restricción, así como los autos eléctricos, híbridos y aquellos conducidos por personas con discapacidad, siempre y cuando porten el permiso correspondiente.

También podrán circular las unidades de transporte público, servicios de emergencia, vehículos con placas foráneas que cuenten con pase turístico, así como unidades utilizadas para actividades esenciales debidamente autorizadas.

¿Cuánto tengo qué pagar si no respeto el Hoy No Circula?

En caso de no respetar el Hoy No Circula, se impondrá una multa por incumplimiento, que oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.

Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia, en caso de que se trate de un caso de reincidencia

Si tienes dudas sobre qué días descansa tu vehículo, aquí te dejamos el calendario semanal completo:



Lunes: engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

Martes: engomado rosa, terminación de placa 7 y 8

Miércoles: engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Jueves: engomado verde, terminación de placa 1 y 2

Viernes: engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Sábados: Vehículos con holograma 1: placas impares (1, 3, 5, 7, 9) no circulan el primer y tercer sábado del mes, y las pares (0, 2, 4, 6, 8) descansan el segundo y cuarto sábado.