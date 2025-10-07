Martes de Hoy No Circula: autos con este holograma no podrán salir el 7 de octubre

¡A cuidar el bolsillo! Este martes 7 de octubre de 2025, el Hoy No Circula volverá a aplicarse en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Los autos con engomado rosa y placas terminación 7 y 8 deberán quedarse fuera de circulación durante el día. Así como los que cuenten con Holograma 1 y 2.

Si estás dentro de la lista, recuerda que la medida aplica de 5 de la mañana a 10 de la noche. Esto con el fin de reducir la contaminación que puede llegar a provocar enfermedades en niños y adultos mayores.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Las autoridades llaman a los conductores a consultar el calendario antes de salir para evitar contratiempos. Salir sin respetar la restricción puede resultar en multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la falta.

Si tu auto tiene holograma 0 o 00, puedes circular sin problemas, ya que estos vehículos están exentos al cumplir con los estándares más recientes de emisiones.

De igual forma, las restricciones del programa no aplican para autos que cuenten con pase turístico, aquellos destinados para el transporte escolar o las ambulancias.

Así quedó el calendario del Nuevo hoy No Circula en el Edomex.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Conoces el Holograma Tipo D?

♿️ Esta constancia para personas con discapacidad permanente, te permite exentar del Acuerdo Hoy No Circula y varios beneficios más.

Puedes realizar el trámite en línea. ✍️¡Es gratuito y con vigencia de un año!

¿En Toluca no existen las multas por el Hoy No Circula?

¡No te hagas ilusiones! Es cierto que en Toluca y su zona conurbada, el Hoy No Circula funciona de manera diferente a la capital, al menos en lo que resta del año.

Esto debido a que el programa comenzó a aplicarse desde el 1 de julio de 2025, y actualmente está en una fase de información y adaptación ciudadana, por lo que no se aplican multas.

Pero estas sanciones y otras medidas administrativas comenzarán a aplicarse formalmente a partir del 1 de enero de 2026, por lo que a partir de esta fecha no hay pretextos para los automovilistas.