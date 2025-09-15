¿Habrá cambios en el Hoy No Circula el 15 de septiembre por el Grito de Independencia?

El programa Hoy No Circula vuelve a estar en el centro de atención esta semana en la Ciudad de México y el Estado de México. Con la cercanía de las celebraciones del 15 de septiembre, surge la duda entre automovilistas sobre si habrá modificaciones en las restricciones vehiculares o si el esquema continuará aplicándose de manera normal.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula en la semana del 15 de septiembre?

Con el inicio de una nueva semana, el programa Hoy No Circula retoma su aplicación habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México. Este lunes 15 de septiembre, los conductores deberán estar atentos, ya que las restricciones aplican sin distinción.

Para este lunes, los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y holograma 1 y 2 deberán permanecer fuera de circulación.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

Calendario del Hoy No Circula

El esquema semanal continúa bajo el mismo formato:



Lunes : placas terminadas en 5 y 6, engomado amarillo.

: placas terminadas en 5 y 6, engomado amarillo. Martes : placas terminadas en 7 y 8, engomado rosa.

: placas terminadas en 7 y 8, engomado rosa. Miércoles : placas terminadas en 3 y 4, engomado rojo.

: placas terminadas en 3 y 4, engomado rojo. Jueves : placas terminadas en 1 y 2, engomado verde.

: placas terminadas en 1 y 2, engomado verde. Viernes: placas terminadas en 9 y 0, engomado azul.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Cuáles son las multas por no respetar el Hoy No Circula?

La sanción económica por no respetar el programa oscila entre 20 y 30 UMAs, es decir, de 2,264 a 3,394 pesos en 2025. Las autoridades capitalinas recalcan que las medidas buscan reducir la contaminación y garantizar una movilidad más ordenada en una de las zonas más transitadas del país.

¿Habrá cambios por el 15 de septiembre poy el Hoy No Circula?

Con la cercanía de las fiestas patrias, muchos conductores se preguntan si el Hoy No Circula tendrá ajustes el 15 y 16 de septiembre, fechas en que las celebraciones suelen modificar la rutina en la capital. Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) no ha anunciado excepciones al programa.

Esto significa que, salvo aviso oficial de última hora, las restricciones funcionarán de manera habitual, incluso si coinciden con días de asueto o con las celebraciones patrias. Por ello, es importante que los automovilistas verifiquen el calendario y eviten sanciones en medio de los festejos.