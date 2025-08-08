“Tengo dos relojes”: Diputada Diana Karina Barreras tras ser exhibida por costosas prendas (VIDEO)

La diputada federal Diana Karina Barreras, legisladora del Partido del Trabajo, no tardó en salir a desmentir públicamente una serie de acusaciones que circulan por olvidarse de la austeridad en prendas de lujo y uso de joyas.

La también conocida como ‘dato protegido’ aseguró que estas afirmaciones son parte de una campaña negra para desacreditarla a ella y al movimiento de Morena.

¿Qué dijo “Dato protegido” sobre uso de prendas lujosas?

En un mensaje dirigido a la opinión pública, Barreras explicó que los precios mencionados en las publicaciones son “inflados” y “falsos”.

En el mensaje, la legisladora “desmintió" que un sombrero que, en teoría tiene un precio 33 mil pesos, en realidad ese artículo costó aproximadamente mil 200 pesos. De manera similar, señaló que los lentes que usa no superan los mil pesos, en contraste con el supuesto precio de 11 mil pesos que se difundió.

La legisladora también aclaró la situación respecto a un anillo que le atribuyen comprar recientemente y a un costo elevado. Según explicó, esa pieza la adquirió hace 13 años, cuando aún no tenía un cargo público. En cuanto a los relojes que posee, aseguró tener sólo un par, los cuales están “debidamente declarados” y no coindirían con los modelos ni precios difundidos en las acusaciones.

🔴 La diputada Diana Karina Barreras acusa campaña en su contra: “El poder se ejerce con humildad”



La legisladora también conocida como “DATO PROTEGIDO” aseguró que los artículos evidenciados en redes sociales y valorados en miles de pesos no cuestan eso.



Pide a la ciudadanía… pic.twitter.com/SRpFt8e3CX — Azucena Uresti (@azucenau) August 8, 2025

Barreras “aclara” situación de su hermana en la CFE y rechaza ataques

Además de los señalamientos económicos, Diana Karina Barreras negó la existencia de una hermana llamada María de los Milagros, otro dato, que en palabras de ella, ha circulado erróneamente para desprestigiar su figura.

Respecto al supuesto caso de nepotismo, la diputada aclaró que una de sus hermanas sí trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que esto no guarda relación con ella, ya que su hermana lleva más de 21 años en la institución, tiempo en que Barreras aparentemente estaba en la universidad.

Entre lujos y viajes: La vida de Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras

Las recientes declaraciones de Diana Karina Barreras, conocida en redes como “Dato Protegido”, surgen justo después de que el periodista Jorge García Orozco exhibiera en sus plataformas los costosos lujos que ella y su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, han presumido en sus redes sociales.

García realizó un detallado análisis del vestuario y los accesorios que Barreras ha compartido públicamente, revelando piezas que no pasan desapercibidas por su elevado valor.

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras y su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, generan polémica.



Gastaron 340 mil pesos en una fiesta VIP en el Gran Premio de Fórmula Uno México, con reconocidos DJ's electrónicos, en octubre de 2024.



La información en #HechosMeridiano pic.twitter.com/oeMwj2wwAP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

Entre ellos destacan una chamarra valorada en 32 mil 500 pesos, un anillo de 102 mil pesos, un collar de diamantes que supera los 115 mil pesos, así como otro collar de la marca Bottega Veneta con un precio cercano a los 16 mil pesos. También sobresale un anillo Tiffany & Co., edición Paloma’s Graffiti Love, que cuesta alrededor de 17 mil 500 pesos.

Pero no solo se trata de prendas y joyas: la pareja ha exhibido en varias ocasiones viajes en clase premier, con boletos cuyo costo puede llegar hasta los 50 mil pesos por persona. En conjunto, el valor estimado de los bienes y experiencias de lujo que Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras han hecho visibles en redes sociales ronda los cinco millones de pesos.

Estas revelaciones han encendido una polémica sobre el origen y manejo de dichos recursos, justo cuando Barreras ha salido a defenderse ante las acusaciones, negando que los precios mostrados sean reales o que se trate de un despliegue ostentoso intencionado.