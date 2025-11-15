Ejecutan a hijo del exalcalde de Ometepec en plena zona comercial de Guerrero

La violencia volvió a sacudir a la región de la Costa Chica de Guerrero con el asesinato de Neftalí Adame, hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván. El joven empresario fue atacado a balazos la tarde de este martes en el bulevar principal de Marquelia, una de las zonas más transitadas del municipio.

El homicidio ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando Neftalí Adame se encontraba en una tienda comercial ubicada a pie de carretera. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados llegó directamente hacia donde él estaba y le disparó en la cabeza, provocándole la muerte de manera inmediata. Su cuerpo quedó tendido entre la banqueta y la entrada del establecimiento, mientras ciudadanos que se encontraban cerca buscaron resguardarse ante las detonaciones.

Autoridades acordonan la zona e investigan el ataque contra el hijo del exalcalde Omtepec

Minutos después del ataque, agentes municipales y estatales arribaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las diligencias correspondientes. Se implementó un operativo de seguridad en la zona, aunque hasta el momento no hay personas detenidas.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar si el ataque estuvo relacionado con actividades delictivas en la región o con situaciones personales o familiares del joven.

El asesinato de Neftalí Adame se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en distintos municipios de Guerrero, donde empresarios y figuras políticas han sido víctimas de ataques armados.

Su padre, exalcalde de Ometepec, enfrenta proceso legal

La víctima era hijo de Efrén Adame Montalván, quien ocupó la alcaldía de Ometepec en las filas del PRI en tres periodos: 2008-2012, 2018-2021 y 2021-2024. El exedil ha sido una figura política relevante en la zona, aunque también ha enfrentado señalamientos legales.

En agosto de este año, Adame Montalván fue vinculado a proceso por presuntos delitos electorales, caso que sigue en curso. Hasta el momento, no existen indicios que relacionen ese proceso con el asesinato de su hijo, pero la línea política no ha sido descartada por completo en la investigación.

Mientras tanto, la familia de Neftalí Adame enfrenta el impacto de un ataque perpetrado en plena vía pública, a plena luz del día y sin que hasta ahora existan responsables identificados.