Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 7 de octubre

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que hasta el momento Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, no ha declarado sobre los casos de corrupción, narcomenudeo y extorsión de los que se le acusan, dijo que en breve tendrá que declarar en su juicio, y ahí se obtendrá más información al respecto.

“Estas personas no ha declarado ante la autoridad local, nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia donde va a tener que, su propia defensa, si es que él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a las imputaciones que se hicieron, y eso nos va a permitir en materia federal. Fortalecer nuestro proyecto de carácter federal. Yo creo que va por muy buen camino”, dijo.