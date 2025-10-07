Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 7 de octubre
Sobre Hernán Bermúdez Requena
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que hasta el momento Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, no ha declarado sobre los casos de corrupción, narcomenudeo y extorsión de los que se le acusan, dijo que en breve tendrá que declarar en su juicio, y ahí se obtendrá más información al respecto.
“Estas personas no ha declarado ante la autoridad local, nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia donde va a tener que, su propia defensa, si es que él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a las imputaciones que se hicieron, y eso nos va a permitir en materia federal. Fortalecer nuestro proyecto de carácter federal. Yo creo que va por muy buen camino”, dijo.
Sobre el caso del estilista asesinado en Polanco
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre el caso del estilista “Micky Hair”, asesinado en Polanco el pasado 29 de septiembre. A lo que contestó que han estado en comunicación con la Fiscalía General de la CDMX: “Tienen una investigación muy sólida y habrá resultados pronto”. Asimismo, aseguró que no fue un asalto, sino una ejecución directa.
Estrategia nacional de seguridad
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dio a conocer medidas sobre la estrategia nacional de Seguridad.
Promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional
En la conferencia mañanera se dio el informe del promedio de homicidios dolosos a nivel nacional, donde se reportaron 27 homicidios dolosos diarios a nivel nacional en el periodo de septiembre de 2024 a septiembre de 2025.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.