Este es el impacto de la tormenta tropical “Lorena” en México: autoridades piden tomar precauciones por lluvias

Hermosillo, en el estado de Sonora, experimentó un fenómeno meteorológico singular y drástico. La cantidad de precipitación que cayó en la ciudad en un solo día fue equivalente a lo que normalmente se registra en todo un mes. Este evento ha causado serias complicaciones para los habitantes y las vialidades.

Además del desbordamiento de las recientes lluvias, las autoridades han emitido un aviso por la inminente llegada de la tormenta tropical “Lorena”. El fenómeno meteorológico amenaza con impactar la región, lo que intensificará aún más las condiciones climáticas adversas. Ante la situación, las autoridades han solicitado a la población tomar precauciones.

En un intento por salvaguardar la integridad de los ciudadanos, las autoridades han anunciado el cierre preventivo de algunas vialidades y han hecho un llamado para que la gente permanezca en casa. La recomendación es evitar cualquier tipo de desplazamiento innecesario debido a los riesgos asociados con las inundaciones y los vientos que se esperan.