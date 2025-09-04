¡Alerta! Anuncian nuevo apagón programado que afectará a miles en Yucatán: Fecha, horario y zonas con corte de luz

¡Activan alerta! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Agencia de Energía del Estado confirmaron un apagón programado que impactará la costa de Yucatán este viernes 5 de septiembre. La suspensión del servicio de luz afectará a miles de usuarios, por lo que es importante conocer los horarios y colonias que se quedarán sin energía eléctrica.

Así será el apagón programado en Yucatán

De acuerdo con la CFE, el apagón programado en la costa de Yucatán tendrá lugar este viernes 5 de septiembre. Los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica comenzarán a las 7:00 de la mañana y concluirán alrededor de las 3:00 de la tarde, por lo que la suspensión del servicio se extenderá durante 8 horas continuas.

Localidades afectadas por el apagón del 5 de septiembre en Yucatán

Las autoridades informaron que cerca de 5 mil usuarios se verán afectados por este corte de luz temporal. Las zonas y comunidades que tendrán suspensión de energía son:



Puerto de Progreso



Comisarías de Chuburná Puerto, Chelem y Chicxulub



San Benito, perteneciente al municipio de Dzemul

¿Por qué habrá un apagón el 5 de septiembre en la costa de Yucatán?

La Comisión Federal de Electricidad explicó que el corte es parte de un programa de mantenimiento de la red eléctrica en la región, con el objetivo de garantizar un servicio más estable y seguro para los usuarios. Cabe destacar que este es el segundo apagón programado que se registra en los últimos tres meses dentro de la zona costera.

La CFE informó sobre un nuevo apagón programado en Yucatán; revisa aquí la fecha, el horario y las colonias que se quedarán sin energía eléctrica por este corte de luz.|CFE

Recomendaciones durante el apagón programado



La CFE recomienda a la población tomar precauciones mientras dure la suspensión del servicio eléctrico:



Desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje.



Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar alimentos.



Contar con lámparas y baterías cargadas.



Evitar el uso de elevadores y equipos que dependan de electricidad.



Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la CFE y Protección Civil.

¿Dónde comunicarse si el apagón del 5 de septiembre se extiende por más horas en Yucatán?

Si el apagón en Yucatán se extiende por más horas, hay varias formas oficiales para reportarlo. La principal es llamar al 071, la línea nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), disponible las 24 horas.

También puedes hacerlo a través del portal web oficial de la CFE o mediante la app móvil “CFE Contigo”, donde puedes levantar el reporte y darle seguimiento en tiempo real.

Para quienes prefieren atención local, el Gobierno de Yucatán habilitó la línea telefónica y WhatsApp 999 343 1443, disponible de 8:00 a 20:00 horas, para canalizar reportes directamente a la CFE.