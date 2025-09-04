La tranquilidad de una tarde en Puebla capital se vio interrumpida por un violento asalto a una barbería en la colonia Aquiles Serdán, donde tres sujetos ingresaron con lujo de violencia para despojar de dinero y pertenencias al encargado y a los clientes del lugar.

El hecho ocurrió durante la jornada del pasado martes 2 de septiembre de 2025 y quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que ha generado indignación y temor entre vecinos y comerciantes de la zona.

¿Cómo ocurrió el asalto en la barbería de Puebla?

De acuerdo con las grabaciones, primero ingresaron dos hombres, quienes obligaron al encargado a hincarse mientras le arrebataban su teléfono celular. Acto seguido, lo amenazaron para que entregara el dinero de la caja registradora.

Instantes después, un tercer cómplice entró a la barbería, tomó diversos productos del negocio y huyó junto con los otros asaltantes. Todo ocurrió en cuestión de minutos, sin que nadie pudiera intervenir.

¿Qué se llevaron tras el asalto a la barbería de Puebla?

Los sujetos escaparon con el efectivo del día, además de productos de la barbería. En las imágenes se observa cómo actuaron con total calma, pese a que el establecimiento tenía clientes en su interior. Vecinos denunciaron que estos robos se han vuelto frecuentes y que la inseguridad en la zona va en aumento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que, aunque no se ha presentado un reporte oficial por parte de la víctima, se reforzarán los patrullajes en la colonia Aquiles Serdán y zonas aledañas. Hasta el momento, no hay detenidos relacionados con este robo.

Las autoridades exhortaron a los afectados a presentar la denuncia correspondiente para dar inicio a una carpeta de investigación.

Preocupación entre comerciantes: El video del asalto se difundió rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los dueños de negocios que temen ser víctimas de la delincuencia: “Ya no se puede ni trabajar tranquilo”, comentó un vecino de la zona; ¿crees que los operativos de vigilancia en Puebla son suficientes para frenar la ola de asaltos?