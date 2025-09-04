Confirmado: Los dos días de clases que la SEP eliminó para septiembre 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los cambios en el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, incluyendo modificaciones específicas para septiembre de 2025.

¿Cuáles son los dos días sin clases en el calendario SEP?

En el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 aparecen al menos dos días sin clases: el martes 16 de septiembre y el viernes 26 de septiembre de 2025, pero ¿por qué sucede esto?

El 16 de septiembre es considerado día feriado por el Día de la Independencia, mientras que el viernes 26 de septiembre no habrá actividades escolares debido a que es la tradicional junta de Consejo Técnico mensual, donde los profesores acudirán a trabajar, pero no así los estudiantes.

¿Cuántos días sin clases hay en el ciclo escolar 2025-2026?

El calendario escolar oficial de la SEP para 2025-2026 mantiene al menos 9 días de suspensión de clases, sin incluir los días de Consejo Técnico Escolar y vacaciones de invierno y de Semana Santa.

En total, los estudiantes tendrán 185 días efectivos de clases en el año, cumpliendo con el calendario establecido por la autoridad educativa. Los días no laborables ayudan para la planeación docente y desarrollo profesional, así como para la realización de actividades conmemorativas y administrativas.

¿Qué día inician las vacaciones de invierno de la SEP 2025?

Según el calendario oficial difundido por la SEP, las vacaciones de invierno para el ciclo escolar 2025-2026 comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el martes 6 de enero de 2026. No obstante, del 7 al 9 de enero de 2026 habrá talleres intensivos para directivos y profesores, por lo que el regreso a clases será el lunes 12 de enero de 2026. Durante este periodo, las escuelas suspenderán actividades para que los alumnos y docentes puedan descansar y compartir con sus familias.

Estas fechas marcan un receso importante dentro del calendario escolar y están pensadas para dar un equilibrio entre el tiempo dedicado a la formación académica y los momentos de descanso necesarios para el bienestar de la comunidad educativa.

Es recomendable que los padres de familia y alumnos estar atentos a las actualizaciones oficiales para conocer detalles sobre actividades escolares adicionales o ajustes en el calendario durante el ciclo 2025-2026.

