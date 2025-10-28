Logo InklusionSitio accesible
Huracán Melissa: Autoridades reportan un saldo preliminar de 9 muertos

Últimos reportes del Huracán Melissa realizados por distintas autoridades de los países afectados, se reporta un saldo preliminar de 9 muertos en países como República Dominicana, Jamaica y Cuba.

Afectados por Huracán Melissa
Se reportan varias afectaciones en la electricidad derivados de este Huracán Melissa. |Reuters
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Agencias

El huracán Melissa ha sido un evento meteorológico extremadamente grave, especialmente para el Caribe. Actualmente, hasta este 28 de octubre de 2025, el saldo y las afectaciones son significativas, ya que la tormenta tocó tierra en Jamaica como categoría 5 y se dirige a Cuba.

El huracán ha dejado un saldo preliminar de al menos 9 víctimas mortales confirmadas en varios países del Caribe y Centroamérica.

Víctimas mortales

Algunas de las muertes atribuidas a este terrible fenómeno natural son:

En Jamaica se confirmaron 3 muertes, esta cifra fue reportada por las autoridades jamaicanas tras el impacto directo del huracán Categoría 5.

Haití reportó otras 3 muertes y el número de fallecimientos fue anunciada por las autoridades locales haitianas encargadas de la gestión de desastres.

En Panamá confirmaron 2 muertes, las autoridades panameñas (como el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC) confirmaron las muertes debido a las inundaciones causadas por la influencia de la tormenta.

República Dominicana declaró la muerte de uno de sus ciudadanos, la víctima fue un hombre de 79 años de edad arrastrado por las fuertes corrientes.

Este saldo podría aumentar en los siguientes días, pues el huracán continúa su paso hacia Cuba.

Afectaciones generales

De acuerdo a declaraciones de autoridades en Jamaica, República Dominicana y Haití estos son los primeros daños generales reportados por este huracán categoría 5.

Jamaica: Varios hospitales importantes han sufrido daños significativos, incluyendo pérdida de techos, inundaciones y cortes de energía (Hospital de Black River y Hospital Regional de Cornwall). También se reportan viviendas destruidas y daños estructurales totales en las áreas cercanas a la trayectoria del centro del huracán (el ojo).

República Dominicana y Haití: Debido a que Haití comparte la isla con República Dominicana son altamente vulnerables a los deslizamientos de tierra, las principales afectaciones se concentran en el saldo humano, inundaciones y viviendas destruídas.

¿En dónde se encuentra el Huracán Melissa?

El huracán Melissa se encuentra actualmente en el Mar Caribe central, en su trayectoria hacia Cuba.

Se pronostica que el huracán Melissa impactará el oriente de Cuba (provincias como Granma y Santiago de Cuba) entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles, esperando que toque tierra como un fenómeno "extremadamente peligroso".

Después de su paso por Jamaica, el huracán bajó a Categoría 4, aunque se mantiene como una tormenta potencialmente mortal.

