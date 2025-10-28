Huracán Melissa: Autoridades reportan un saldo preliminar de 9 muertos

El huracán Melissa ha sido un evento meteorológico extremadamente grave, especialmente para el Caribe. Actualmente, hasta este 28 de octubre de 2025, el saldo y las afectaciones son significativas, ya que la tormenta tocó tierra en Jamaica como categoría 5 y se dirige a Cuba.

El huracán ha dejado un saldo preliminar de al menos 9 víctimas mortales confirmadas en varios países del Caribe y Centroamérica.

🚨 BREAKING: HOSPITALS DESTROYED IN JAMAICA 🚨



Medical facilities in Black River, Jamaica have reportedly been destroyed, according to a Jamaican Senator speaking to NBC.

Amid Hurricane Melissa’s catastrophic landfall, emergency services are overwhelmed, and access to care is… pic.twitter.com/FwJsmfMvqr — Dj Steven King (@djstevenking1) October 28, 2025

Víctimas mortales

Algunas de las muertes atribuidas a este terrible fenómeno natural son:

En Jamaica se confirmaron 3 muertes, esta cifra fue reportada por las autoridades jamaicanas tras el impacto directo del huracán Categoría 5.

Haití reportó otras 3 muertes y el número de fallecimientos fue anunciada por las autoridades locales haitianas encargadas de la gestión de desastres.

En Panamá confirmaron 2 muertes, las autoridades panameñas (como el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC) confirmaron las muertes debido a las inundaciones causadas por la influencia de la tormenta.

República Dominicana declaró la muerte de uno de sus ciudadanos, la víctima fue un hombre de 79 años de edad arrastrado por las fuertes corrientes.

Este saldo podría aumentar en los siguientes días, pues el huracán continúa su paso hacia Cuba.

Hurricane Melissa has made landfall in Jamaica as a Category 5 hurricane — one of the most powerful hurricane landfalls on record in the Atlantic basin.



Follow live updates: https://t.co/1AJlUuaiPo pic.twitter.com/ferx5u68cT — ABC News (@ABC) October 28, 2025

Afectaciones generales

De acuerdo a declaraciones de autoridades en Jamaica, República Dominicana y Haití estos son los primeros daños generales reportados por este huracán categoría 5.

Jamaica: Varios hospitales importantes han sufrido daños significativos, incluyendo pérdida de techos, inundaciones y cortes de energía (Hospital de Black River y Hospital Regional de Cornwall). También se reportan viviendas destruidas y daños estructurales totales en las áreas cercanas a la trayectoria del centro del huracán (el ojo).

República Dominicana y Haití: Debido a que Haití comparte la isla con República Dominicana son altamente vulnerables a los deslizamientos de tierra, las principales afectaciones se concentran en el saldo humano, inundaciones y viviendas destruídas.

🇯🇲‼️ | URGENTE — El primer ministro de Jamaica declaró al país zona catastrófica tras el paso del huracán Melissa y renovó la orden para impedir la especulación de precios en bienes esenciales. pic.twitter.com/dMCbd3PzZD — UHN Plus (@UHN_Plus) October 28, 2025

¿En dónde se encuentra el Huracán Melissa?

El huracán Melissa se encuentra actualmente en el Mar Caribe central, en su trayectoria hacia Cuba.

Se pronostica que el huracán Melissa impactará el oriente de Cuba (provincias como Granma y Santiago de Cuba) entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles, esperando que toque tierra como un fenómeno "extremadamente peligroso".

Después de su paso por Jamaica, el huracán bajó a Categoría 4, aunque se mantiene como una tormenta potencialmente mortal.