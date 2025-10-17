Choque diplomático: México defiende envío de combustible a Cuba ante críticas

La política exterior de México ha desatado una tormenta diplomática tras el apoyo económico y de combustible brindado a Cuba, catalogado por el gobierno como ‘exportación’ y ‘ayuda humanitaria’.

¿Qué está pasando con el combustible de México en Cuba?

El congresista cubano-estadounidense Carlos Jiménez acusó al gobierno mexicano de ‘oxigenar a la dictadura asesina en Cuba’ y apoyar a ‘narcogobiernos parias’ en La Habana y Caracas.

El embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, defendió la posición de México, argumentando que se trata de un ‘principio tradicional de política exterior’.

Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo, especialmente considerando la falta de apoyo a estados mexicanos afectados por desastres naturales recientes.

“La ayuda humanitaria en cualquier caso, México siempre la va a dar, siempre”, dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

O sea, que lo venden, pero también o regala, el apoyo desvergonzado al régimen de Díaz Canel, encendió la mecha del republicano radicado en Miami.

Consecuencias al gobierno morenista

Habrá consecuencias si el gobierno morenista continúa aullando por juntarse con lobos caribeños y de paso confirma las palabras que horas antes expresó Donald Trump.

“Creo que Venezuela está sintiendo el calor. Pero creo que muchos otros países también sienten ese calor”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La respuesta llegó convertida en una cascada de eufemismos, por ejemplo, que la inyección del combustible que México le regala a la dictadura, es más bien un principio tradicional de política exterior.

Luego Moctezuma abrió el paraguas y como no queriendo, dijo que la cercanía que el régimen morenista procura tener con dictaduras criminales como las de Díaz Canel, Maduro y Ortega, no debería influir en la relación México y Estados Unidos.

Total que mientras hoy a cinco estados no les llega el apoyo necesario tras las tormentas e incluso los acapulqueños siguen esperando lo prometido tras el golpe de “Otis”, el crudo mexicano llega hasta con moño a La Habana.