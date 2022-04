IMSS: Extraen tumor ovárico de 12 kilos en hospital de Chiapas

Durante un compleja cirugía con duración de cinco horas, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Chiapas, un equipo multidisciplinario logró extraer un tumor “ovárico” de aproximadamente 30 centímetros y con un peso de 12 kilos.

El tumor ovárico, le provocaba a la paciente dificultad para respirar, además de afectar notablemente el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Durante la cirugía no se vieron afectados otros órganos

El cirujano oncólogo Juan Carlos Salgado Vives, detalló que doña Jessica “N”, originaria de Ocozocoautla, con 43 años, presentó aumento del perímetro abdominal, por lo que fue protocolizada por el servicio de Ginecología del Hospital, donde le hicieron estudios de imagen y marcadores tumorales en los que se detectó la lesión.

Detalló que tras los hallazgos operatorios se encontró que el tumor tenía un tamaño aproximado de 30 centímetros con infiltración al útero y al ovario contralateral, adherido fuertemente a la vejiga, pero sin llegar a infiltrarla, por lo que la resección tumoral fue completa (R0) y no hubo necesidad de hacer resección de algún órgano.

Doña Jessica permaneció una semana en el área de Medicina Interna para egresar favorablemente y continuar sus atenciones de manera ambulatoria.

Doña Jessica invita a las mujeres a la prevención

Doña Jessica agradeció al personal médico del Seguro Social, en especial al doctor Salgado Vives, quien desde que se conocieron le dio “confianza y seguridad”, pues la trató con calidez y le explicó cada parte del proceso al que sería sometida.

“Yo noté el tumor casi hasta el último, no sentía dolor, ni molestias, ni nada, sólo tenía abultado el estómago y pensé que era gastritis, hasta que cada vez crecía más y por eso decidí atenderme y se descubrió qué era lo que tenía. El médico me dijo que era una cirugía complicada y riesgosa, pero gracias a Dios y a los doctores todo salió bien. Me siento mejor, no tengo dolor y no tengo ninguna molestia”, aseguró.

Doña Jessica llamó a las mujeres para hacer conciencia en la importancia de la prevención, pues, a veces, por el trabajo o las actividades cotidianas no acuden a consultas y eso provoca que cuando por fin se detectan padecimientos ya sea muy tarde.