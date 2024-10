¡Xochimilco bajo el agua! Casas y cultivos de cempasúchil afectados por inundación

Este domingo 6 de octubre, en cuestión de minutos, habitantes del barrio Caltongo en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX), perdieron absolutamente todo. La intensa lluvia que cayó la noche provocó que el agua del canal subiera y se desbordara, causando una inundación en las calles Noche Buena, Begonia, Alcatraz, Flores y Ocotal.

“Nos afectó porque creo que las compuertas las dejaron cerradas y esto provocó que hubiera una inundación muy fuerte.”, comentó Gloria Bernal, una vecina.

Una mujer no pudo salir de su casa durante la inundación en Xochimilco

Casas, negocios y algunos viveros resultaron afectados , ni los costales que colocaron evitaron la inundación.

“Era agua de lluvia muy ligera, pero luego al salir nos dimos cuenta que era agua que salía del canal.”, comenta Alejandra, una vecina.

De hecho una mujer quedó atrapada al interior de su casa porque intentó sacar a su esposo enfermo en plena inundación, pero no lo pudo cargar.

“Me dijeron que me fuera a un albergue pero no lo puedo mover, la verdad se me hace muy imposible sacarlo así.”, relató María Elena, vecina afectada.

Inundación alcanzó el metro de altura en Xochimilco

El agua en algunas partes alcanzó el metro de altura, lo que provocó que los vecinos perdieran sus pertenencias.

“Las camas, el refri, el sillón, colchones, lo que son los buros, roperos toda la ropa que tenía en cajas.”, comentó Ismael García

Los productores de cempasúchil también resultaron con daños en sus invernaderos. Eran miles de plantas las que ya estaban listas para su venta.

Tenemos calculadas como 20 mil plantas que se echaron a perder, cinco mil que están en una parte más alta que se salvaron.

Autoridades de la alcaldía Xochimilco laboran con camiones para desazolvar las coladeras y con ello bajar el nivel del agua que provocó la inundación.

Al menos 25 autos atrapados en inundación en Milpa Alta

La Feria del Mole en Milpa Alta , quedó ensombrecida por una inundación que sorprendió a los exponentes y visitantes. El agua subió de nivel tan rápido que no tuvieron tiempo de reaccionar, los autos quedaron bajo el agua.

“Empezó a llover muy fuerte, nosotros estábamos adentro, y ya que nos empiezan a avisar que se había desbordado el río que está ahí.”, relató Adolfo Morales, uno de los afectados.

El agua subió de nivel tan rápido que no tuvieron tiempo de reaccionar, los autos quedaron bajo el agua. Todo ocurrió por la tormenta que cayó la noche de este domingo, y por el desbordamiento de una barranca. Más de 25 vehículos quedaron atrapados. los dueños intentaron rescatar sus carros; sin embargo ya era demasiado tarde. En esta emergencia, no se reportaron personas heridas.