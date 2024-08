J.D. Vance se lanza contra llama a Kamala Harris y la llama “zar fronteriza”

J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, lanzó un discurso donde criticó la administración de Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta de ese país, en materia de migración llamándola “zar fronteriza”.

Durante un acto público en Arizona, el candidato del Partido Republicano señaló que la situación actual en la frontera sur de la nación se ha salido de control y la dupla del Partido Demócrata no ha hecho nada para solucionarlo, lo que ha pagado factura a todos los estadunidenses.

“No se puede tener una política fronteriza eficaz a menos que se tenga a alguien que coordine todas las diferentes agencias del gobierno federal de Estados Unidos. Se necesita que el Departamento de Estado participe para enviar a la gente de regreso a sus países de origen.

“Se necesita que el Departamento de Justicia participe para procesar a estos terribles delitos relacionados con las drogas y, por supuesto, es necesario que el Departamento de Seguridad Nacional participe para que la patrulla fronteriza esté en el poder para hacer su trabajo. A Kamala Harris, como zar fronteriza, se le pidió que coordinara todas estas funciones del gobierno y ella no ha hecho nada”, expresó.

J.D Vance califica como “terribles” políticas migratorias

En su acto público por la frontera sur de Estados Unidos, el candidato a la vicepresidencia criticó las políticas de inmigración de la vicepresidenta Kamala Harris, las cuales calificó de “terribles e idiotas”.

Tanto él, como el candidato presidencial del mismo partido, Donald Trump, han hecho duros señalamientos sobre la responsabilidad de la fórmula Biden-Harris en materia de inmigración ilegal y crisis de opioides.



“He sido un niño pequeño esperando al lado de la cama de su madre enojado porque su mamá tomó algo que no debía tomar, pero orando a Dios: “por favor, Jesús, déjala despertar”, y la lamentable verdad es por culpa del veneno que Kamala Harris ha dejado entrar a este país. Hay muchas de esas oraciones que no serán respondidas. Hay muchos padres que no se despertarán porque cuando tomas fentanilo no despiertas, te quita la vida”, comentó.