Pasarán la noche bajo el agua: lluvias deja inundaciones de 80 centímetros dentro de Granjas Coapa, Tlalpan

Vecinos de la colonia Granjas Coapa, en la alcaldía Tlalpan, pasarán la noche con agua al interior de sus casas debido a las inundaciones que dejó la intensa lluvia registrada al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Se inunda Tlalpan tras intensas lluvias

En algunos departamentos de la unidad Fresas, el agua alcanzó varios centímetros que dañaron los muebles y pertenencias de las familias.

Ante la magnitud de la tormenta, las autoridades locales activaron las alertas amarilla y roja en la zona, advirtiendo a la población sobre posibles inundaciones y riesgos en vialidades principales como Periférico Sur, Canal de Chalco y Cañaverales.

En las calles afectadas se observaron vehículos varados, especialmente en Canal de Chalco y Periférico, donde se reportaron al menos 300 metros de un espejo de agua con una profundidad aproximada de 50 centímetros .

Personal de bomberos y camiones vactor trabajaron durante la tarde noche en labores de desazolve de las coladeras, lo que permitió que el agua comenzara a retirarse paulatinamente de algunas calles y viviendas.

Sin embargo, vecinos señalan que los daños materiales fueron considerables, y muchos muebles en la planta baja quedaron inservibles.

Activan Alerta Roja en 8 alcaldías de la CDMX

El día de hoy 16 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha actualizado a Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo para la noche.

Se registraron fuertes inundaciones sobre Canal de Chalco y Periférico, siendo el punto más afectado hasta el momento.

Prácticamente todos los muebles de la planta baja de esta casa, ubicada en la colonia Granjas Coapa, en la alcaldía Tlalpan, quedaron inservibles tras las intensas lluvias



Además, se reporta un espejo de agua de al menos 300 metros con una profundidad de 50 centímetros. El nivel del agua ha dejado decenas de vehículos varados, atrapando a los automovilistas.

También dejaron fectaciones en viviendas en Coapa, reportando agua dentro de los domicilios en la zona de Rinconada Coapa, cerca del cruce crítico de Canal de Chalco y Periférico Sur.

Se registran importantes encharcamientos que paralizan la circulación en el Viaducto a la altura de Circuito Interior, y en el bajo puente del mismo Viaducto y el Eje 3 Añil.