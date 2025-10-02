Regresa al penal el “Monstruo de Atizapán” tras casi dos meses hospitalizado

El 6 de agosto de 2025, Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Caníbal” o “Monstruo de Atizapán”, fue trasladado de emergencia al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México, debido a complicaciones respiratorias que pusieron en riesgo su vida, pero ya fue dado de alta, casi dos meses después.

Tras permanecer bajo observación médica, fue regresado este 1 de octubre al penal de Tenango del Valle, donde cumple múltiples sentencias por feminicidio y desaparición forzada. Su estado de salud ha sido reportado como delicado y continúa bajo vigilancia especial por parte de las autoridades penitenciarias.

¿Quién es el “Monstruo de Atizapán”?

Mendoza, detenido en mayo de 2021, se convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de México. Su captura ocurrió cuando el policía Bruno Ángel Portillo acudió a su domicilio para buscar a su esposa, Reyna González Amador. Dentro de la vivienda, ubicada en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, se descubrió que Reyna había sido asesinada y desmembrada.

Las investigaciones posteriores revelaron una carrera criminal de más de tres décadas, durante las cuales el sujeto habría privado de la vida a decenas de mujeres. En su casa se localizaron 4,300 restos óseos que correspondían a por lo menos 19 víctimas identificadas.

Condenas acumuladas por feminicidio para el “Monstruo de Atizapán”

Hasta ahora, Mendoza ha recibido ocho sentencias condenatorias por feminicidio y desaparición de personas. La primera le fue dictada en marzo de 2022 por el asesinato de Reyna “N”.

Entre sus condenas destacan:



Una sentencia vitalicia

Una condena de 92 años de prisión.

Seis sentencias de 55 años cada una, dictadas entre 2022 y 2024.

Su historial delictivo lo posiciona como el mayor feminicida serial del país, con al menos 30 crímenes atribuidos.

Complicaciones de salud para el “Monstruo de Aztizapán” desde su ingreso al penal

Desde su ingreso al sistema penitenciario, el “Caníbal de Atizapán” ha presentado problemas de salud recurrentes. Sin embargo, este año su deterioro se agravó al punto de requerir hospitalización.

El regreso al penal se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, considerando el peligro que representa por su perfil criminal y la indignación social que ha causado su caso.

El descubrimiento de los crímenes de Mendoza Celis en 2021 estremeció a la opinión pública mexicana. La brutalidad con la que actuaba, la meticulosidad en la desmembración de sus víctimas y el tiempo que logró pasar desapercibido lo convirtieron en uno de los casos criminales más oscuros de la historia reciente del país.

A pesar de las múltiples condenas, aún continúan las investigaciones para identificar plenamente a más víctimas y brindar justicia a sus familias.