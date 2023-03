A sus 56 años Laura Cortés trabaja de talachera en Tlaxcalcingo

Laura Cortés es una mujer que no tiene límites y por eso desde hace 35 años cuando acompañó a su esposo talachero decidió aprender el oficio y ahora es una mujer talachera con mucho orgullo.

Laura es aguerrida, entregada y no se dobla ante nada. Es madre de tres hijos y abuela de seis pequeños. A sus 56 años está orgullosa de ser una mujer talachera.

“Hace 35 años que inicié en esto me gustó me gustó porque vea que mi esposo se venía, de la casa y yo me quise venir a ayudar a hacer las talachas y me gusta mi trabajo, desde entonces hago la verdad es que si me gusta mi trabajo,” dijo para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Laura Cortés, una mujer talachera.

Algunos de sus clientes tienen dudas cuando se enteran que ella les dará el servicio, sin embargo cuando se dan cuenta de que es buena parchando las llantas hasta regresan con ella.

“Hay algunos señores que dice quién me va a parchar te digo si -ah bueno- pero ahorita viene mi esposo y también ayudarme, no no si está bien y luego regresan y dice luego el otro día usted me parchó y me volví a ponchar bueno confía en mí, me siento muy orgullosa y contenta,” comentó Laura Cortés, talachera.

Ella no necesita la fuerza de un hombre, sabe perfectamente quitar los birlos, poner el gato hidráulico, quitar la llanta, rodarla, detectar donde está rota y aplicarle lo necesario para parchar un neumático.

Laura Cortés está causando sensación entre los habitantes del municipio de Tlaxcalcingo, en el estado de Puebla. Quienes primero se asombran con la presencia de Laura pero ya cuando conocen su trabajo, no dudan en regresar las veces que sean necesarias.

Para Laura Cortés, no hay nada que la pueda vencer. Ni se acompleja con el esfuerzo que hay que aplicar en cada cambio de llanta.