Revelan la causa de muerte de Jaqueline Yamileth tras cirugía estética en Monterrey.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra Mujeres del Estado de Nuevo León dio a conocer cuáles fueron las causas de la muerte de Jaqueline Yamileth Flores, joven mujer de 25 años originaria de Saltillo, que perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en la clínica privada de ‘El Obispado', en Monterrey.

¿De qué murió Jaqueline Yamilet Flores?

De acuerdo con los resultados de la autopsia compartidos por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, la joven sufrió lesiones intratorácicas e intraabdominales provocadas por un objeto punzante.

En el documento integrado a la carpeta de investigación también se estableció que existió laceración en pulmones e hígado y, a pesar de ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario, y pese a los esfuerzos del equipo médico, lo delicado de la situación provocó su deceso.

🏥 La Fiscalía prepara un cateo en clínica de El Obispado tras la muerte de una joven durante liposucción. Se busca confirmar permisos y certificaciones del personal. https://t.co/YS9gWsNaEp pic.twitter.com/5EZHT3SVGl — INFO7MTY (@info7mty) August 13, 2025

Esfuerzo e ilusión terminan en tragedia en cirugía estética en Monterrey

Jaqueline Yamileth Flores llegó a Monterrey con la ilusión de someterse a una cirugía estética que había planeado con esfuerzo. Días antes, participó en una tanda organizada a través de redes sociales por la financiera ‘Toqué Divino’, empresa que ofrecía financiamiento para este tipo de procedimientos.

Registrada como la “clienta 973”, Jaqueline incluso vendió su automóvil para cubrir parte del costo, lo que finalmente le permitió ser canalizada a la clínica donde se llevaría a cabo la intervención.

La operación fue programada en el Edificio Médico de Especialidades, en la intersección de avenida Hidalgo y Sierra Madre, en el sector Obispado.

En un inicio, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones aparentes; sin embargo, en una fase crítica, su condición física comenzó a deteriorarse gravemente.

Tras la emergencia, fue trasladada al Hospital Universitario, donde murió horas después. Fue hasta la mañana de este jueves que la Fiscalía Especializada en Feminicidios confirmó las causas del deceso.

Tras darse a conocer los resultados forenses, las autoridades investigan la posible responsabilidad del personal médico y las condiciones en que operaba la clínica donde fue atendida.

