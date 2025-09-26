Colectivo encuentra sin vida a Jovana Itzel; joven desaparecida en Tamaulipas desde febrero

Los restos de Jovana Itzel Pineda Hernández fueron hallados en una fosa clandestina en el sector oriente de Reynosa, luego de una búsqueda por el colectivo Desaparecidos en Tamaulipas: Colectivo Amor.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el 28 de febrero de 2025, pero por meses se desconoció su paradero.

¿Dónde fue localizada Jovana Itzel en Reynosa?

El hallazgo se dio durante una jornada de búsqueda organizada por el colectivo de búsqueda en un terreno abandonado de la colonia Palmas Diamante.

Un área que, según las madres buscadoras, ha sido utilizada con frecuencia como un cementerio clandestino, sin que las autoridades intervengan.

Los restos de la joven fueron identificados gracias a características particulares, como una cicatriz en uno de sus brazos y un tatuaje color morado con la imagen de la Santa Muerte acompañado de la leyenda “Nada es para siempre”.

Tras su localización, la Fiscalía tomó cartas en el asunto para iniciar con las investigaciones correspondientes y entregar el cuerpo a sus familiares, quienes le dieron el último adiós a la chica de 22 años.

Feminicidios en Tamaulipas: México en alerta

Durante el primer semestre de 2025, Tamaulipas ha registrado al menos 17 feminicidios, colocando al estado en la sexta posición a nivel nacional en este delito.

De estos casos, cinco ocurrieron en Reynosa, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor incidencia junto a Culiacán.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año se registraron ocho feminicidios en Tamaulipas, donde al menos cinco víctimas mayores fueron mayores de 18 años, una menor de edad y dos casos con edad desconocida.

Casos recientes de violencia contra mujeres en Reynosa

Solo en agosto de 2025, un hombre asesinó a su pareja frente a sus tres hijos menores en la entidad tamaulipeca. La víctima, de 30 años, recibió siete puñaladas y, aunque vecinos intervinieron y detuvieron al agresor, la madre no logró sobrevivir.

En abril, también se localizaron los restos de Kenya “N”, de 29 años, reportada como desaparecida desde el 20 de enero. Su identificación fue posible gracias a tatuajes.