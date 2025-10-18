Feminicidio en Jalisco: Matan a bailarina de ballet en Puerto Vallarta; su novio es principal sospechoso

La Fiscalía Regional de Puerto Vallarta, Jalisco, ha puesto en marcha una indagatoria bajo el protocolo de feminicidio a raíz del asesinato de una destacada bailarina de ballet folclórico. La víctima fue identificada como Livia Betzabé, de 23 años de edad. El trágico suceso ocurrió el catorce de octubre en la colonia Infonavit CTM de dicho municipio.

Autoridades investigan feminicidio de Livia Betzabé en Puerto Vallarta

Los informes iniciales apuntan a que la joven fue atacada con un objeto punzocortante dentro de una residencia, presuntamente a manos de su excompañero sentimental. Antes del incidente, testigos reportaron haber oído un altercado ruidoso. De hecho, los vecinos de la zona indicaron que el padre del supuesto agresor fue quien trasladó a Livia al centro médico.

La bailarina habría sido atacada por su expareja, actualmente prófugo de la justicia

La gravedad de las lesiones recibidas forzó su traslado de urgencia a la clínica del ISSSTE, ubicada en el fraccionamiento Fovissste 100. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, Livia Betzabé falleció poco después de ser admitida. Al ser alertada por el hospital sobre la llegada de una mujer herida, la Policía Municipal se hizo presente y confirmó el deceso, procediendo luego a iniciar las diligencias en el sitio de los hechos.

El principal sospechoso, quien fue plenamente identificado como la expareja de la víctima, se encuentra evadido de la justicia. La Fiscalía Regional ha anunciado un operativo coordinado con corporaciones estatales con el fin de localizarlo y proceder a su detención.

Adicionalmente, las autoridades buscan determinar si existían denuncias previas por violencia de género o antecedentes de agresiones mutuas, elementos que robustecerían la línea de investigación por feminicidio. La investigación en curso se centra en esclarecer todos los detalles del caso, incluyendo si hubo una notificación oportuna a los servicios de emergencia por parte de los vecinos tras escuchar la discusión.

¿Quién era Livia Betzabé?

Livia Betzabé era una figura reconocida en el ámbito del ballet folclórico. En respuesta a este hecho, el Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta emitió un comunicado expresando su “profundo repudio” ante el crimen.

Familiares, amistades y la comunidad en general se han sumado a la exigencia de un esclarecimiento rápido y justicia efectiva para que el feminicidio de la joven no quede impune.

