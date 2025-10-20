¡En plena ayuda! Asaltan al alcalde electo de Misantla mientras entregaba despensas en Veracruz

La ayuda destinada a las víctimas de las inundaciones en Veracruz se tornó en un episodio de violencia: René Omar Jaen Domínguez, alcalde electo de Misantla, y su equipo fueron víctimas de un asalto mientras repartían despensas y apoyos en la zona norte del estado.

A través de redes sociales denunció haber sido víctima de un asalto mientras realizaba la entrega de apoyos a las personas afectadas por las fuertes lluvias que golpearon la región durante octubre. El incidente ocurrió el 18 de octubre y fue dado a conocer a través de un video publicado por el propio político en sus redes sociales.

Celulares y equipo personal: El material que robaron al alcalde electo de Misantla

De acuerdo con el alcalde electo, el asalto tuvo lugar en el entronque con Tihuatlán, donde los responsables despojaron a su equipo de una camioneta propiedad de un compañero, así como de equipo fotográfico y celulares.

En el video, Jaen Domínguez destacó que la acción se realizó con violencia, pero aclaró que tanto él como las personas que lo acompañaban se encuentran en buen estado de salud.

“Tuvimos un incidente en la salida que se encuentra en el entronque con Tihuatlán y fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero, además de equipo fotográfico, celulares con violencia. Los amigos que sufrieron este percance son gente buena, gente que venimos a ayudar”, expresó el político de Movimiento Ciudadano.

Inseguridad en Veracruz aumenta: La advertencia de Omar Jaen

El alcalde electo señaló que la mayoría de las personas tienen buenas intenciones, pero lamentó que algunos individuos pongan en riesgo la vida y el patrimonio de quienes buscan ayudar. Añadió que el apoyo entregado, compuesto por despensas y otros artículos, fue en gran parte donado por los pobladores de Misantla.

Jaen Domínguez destacó que aún hay personas que necesitan asistencia y agradeció el respaldo recibido en las colonias de la zona norte del estado, especialmente en Álamo. El equipo de 15 vehículos transportaba palas, picos, congeladores y otros materiales destinados a los damnificados.

Lluvias e inundaciones en Veracruz dejan decenas de muertos

Las fuertes lluvias del 9 y 10 de octubre dejaron un saldo de 34 personas fallecidas en Veracruz, mientras que otras 14 permanecen sin localizar. Según informes oficiales, hasta el 18 de octubre, el número de víctimas por las afectaciones en Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo ascendía a 76 personas.

A pesar del incidente, el alcalde electo reiteró su compromiso con la población afectada y subrayó que continuará con la entrega de apoyos en las zonas más necesitadas del estado.