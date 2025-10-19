¡Cae “El Cabañas”! Jefe de “Los Rusos” tras ataque armado a policías en Acapulco, Guerrero

México vive una ola de violencia que no cede. En estados como Guerrero, los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y las fuerzas de seguridad se han convertido en parte del día a día, dejando a la población atrapada entre la inseguridad y la impunidad.

Acapulco, que alguna vez fue emblema del turismo internacional, hoy figura en los titulares por la presencia del narcotráfico y los constantes ataques armados.

Detienen a seis presuntos responsables del ataque en Acapulco

Seis personas vinculadas con la agresión contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron detenidas durante dos operativos coordinados en la autopista del Sol y en Cuernavaca, Morelos.

Entre los arrestados se encuentra Antonio Bautista Vargas, alias “El Cabañas”, señalado como jefe de plaza en Acapulco del grupo delictivo “Los Rusos”, dedicado a la venta de droga, homicidios, extorsiones y cobro de piso a locatarios del mercado de la colonia Progreso.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, los hechos ocurrieron el sábado 18 de octubre en la colonia Jacarandas, cuando elementos de la SSPC realizaban recorridos de vigilancia y fueron atacados por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta. Los agentes repelieron la agresión siguiendo los protocolos de actuación.

#Guerrero | Seis personas fueron detenidas durante dos operativos en la autopista del Sol y en Cuernavaca, Morelos.



Se les vincula con la agresión con armas de fuego contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Acapulco, pic.twitter.com/E4BuGvNRJC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2025

Saldo del enfrentamiento por ataque armado en Acapulco, Guerrero

Tras el intercambio de disparos, tres policías resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, donde se reportan estables. En el lugar fue detenido uno de los agresores, identificado como Marcos “N”, alias “El Zorro” o “Mixteco”, mientras que otro perdió la vida durante el enfrentamiento.

La detención de “El Cabañas” y de sus cómplices se logró gracias a un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, lo que representa un golpe importante contra la estructura de “Los Rusos”, uno de los grupos criminales que opera con fuerza en la región de Acapulco.

Guerrero, entre los estados más violentos del país

Guerrero continúa siendo una de las entidades más afectadas por la violencia en México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado ocupa el sexto lugar en homicidios dolosos, con 1,069 casos registrados entre enero y septiembre de este año. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta 4,471 personas desaparecidas o no localizadas.

A ello se suma el alarmante número de policías asesinados: de acuerdo con la organización Causa en Común, 37 agentes han sido ejecutados en Guerrero en lo que va del año, cifra que lo coloca solo detrás de Sinaloa.