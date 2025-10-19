Detienen a exfutbolista tras presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán, Sinaloa

Edgar “N”, exfutbolista de un equipo de primera división fue detenido el pasado viernes 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal.

Las autoridades detallaron que la detención se realizó tras una agresión a los agentes de tránsito en el sector San Rafael, lo que derivó en un operativo coordinado entre elementos estatales y federales, dando como resultado 4 detenidos, entre ellos el exdeportista.

Operativo en Culiacán asegura a cuatro presuntos responsables

Tras registrarse un presunto ataque a los policías de tránsito la tarde del viernes, los sospechosos intentaron huir; desatando una persecución que concluyó en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar Leyva Solano.

Allí, los cuatro individuos fueron asegurados junto con los vehículos y armas utilizadas en el crimen. Entre los nombres figuran: Edgar Zamudio, Pilar Guadalupe “N”, Alejandro “N” y Carlos Abraham “N”, menor de edad, según reportó Info 7.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron:



6 armas largas y 4 armas cortas

4 granadas

35 cargadores y cartuchos de distintos calibres

4 cofres para ametralladora

Un Jeep blanco con reporte de robo y un Toyota Corolla despojado

Policías estatales continúan con la investigación para determinar la participación exacta de cada detenido y su posible vínculo con otros delitos. Mientras tanto, el exjugador fue presentado ante el Ministerio Público.

¿Quién es el exfutbolista detenido?

Edgar Zamudio era un joven futbolista mexicano, nacido en Sinaloa, que formó parte de las fuerzas básicas de un club regiomontano destacado entre 2017 y 2019.

Se desempeñaba como mediocampista, con momentos destacados como un gol durante un clásico juvenil Sub-17 contra Monterrey.

A pesar de esto, no logró consolidarse en el primer equipo y después de 2019 no se tuvo más información de su paradero, hasta que en medios locales se dio a conocer su detención.