Violencia en ZMG: Asalto a centro comercial, choque fatal y balacera en Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se tiñó de violencia durante la noche y madrugada de este 20 de octubre. Desde un audaz asalto a mano armada en Tonalá que dejó un cuantioso botín de $200 mil pesos, evidenciando la vulnerabilidad de los comercios, hasta un trágico accidente vehicular en Jocotepec que cobró la vida de un joven, aquí te dejamos los detalles de estos hechos.

Robo con violencia en Tonalá: Asaltantes se llevan 200 mil pesos en centro comercial

Momentos de terror vivieron trabajadores y clientes de un centro comercial en el municipio de Tonalá tras la llegada de sujetos fuertemente armados. Los hechos se registraron sobre la Avenida Río Nilo, en la colonia Villas Oriente, Segunda Sección. Los sujetos armados amagaron al personal encargado de las cajas para apoderarse de un botín estimado en 200 mil pesos, perpetrando así un robo a mano armada con violencia. Tras el atraco, los hampones se dieron a la fuga a bordo de una camioneta que posteriormente fue abandonada en el área de estacionamiento.

🔴#IMPORTANTE | Movilización policiaca en la Col. Villas de Oriente en el municipio de Tonalá.



Se reportó que los responsables del asalto Tonalá escaparon por un hoyo en la malla ciclónica, donde presuntamente eran esperados por otro vehículo para consumar su huida. Las autoridades ya investigan el caso y buscan pistas a través de las cámaras de circuito cerrado de la negociación para dar con el paradero de los asaltantes; el caso de inseguridad en la ZMG ha quedado bajo investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Tragedia en carretera a Morelia: Choque fatal deja un joven muerto en Jocotepec

Un aparatoso accidente sobre la Carretera Morelia, a la altura del entronque con la carretera a Huejotitán, en el municipio de Jocotepec, Jalisco, dejó un saldo de un joven sin vida y dos mujeres lesionadas. El percance involucró un auto compacto que quedó destrozado de la parte trasera, y una camioneta modelo reciente, la cual terminó volcada con las llantas hacia el cielo a unos cuantos metros, en lo que fue un violento choque Carretera Morelia Jocotepec.

🔴#IMPORTANTE | Choque y volcadura en carretera a Morelia en Jocotepec.



Lamentablemente, el conductor del auto compacto, un joven de aproximadamente 22 años, murió al instante al quedar su cuerpo prensado entre el toldo y la carpeta asfáltica. Dos mujeres que lo acompañaban resultaron heridas y fueron trasladadas a un puesto de socorros para recibir atención médica. Personal de Bomberos de Jocotepec llevó a cabo la liberación del cadáver. Primeras indagatorias señalan que las víctimas regresaban de San Luis Soyatlán, donde aparentemente estuvieron consumiendo bebidas embriagantes, confirmando una vez más que la combinación de alcohol y volante cobró una vida.

Balacera deja un lesionado en Polanquito, Guadalajara

Una intensa movilización policial se registró en el cruce de la calle Felipe López y Avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia Polanquito de Guadalajara, tras el reporte de un hombre herido por proyectil de arma de fuego, en lo que se suma a la violencia ZMG. Las autoridades fueron notificadas de que la víctima, de unos 40 años, presentaba un impacto en uno de sus brazos y había sido trasladada a un hospital por familiares, presuntamente luego de una riña vecinal.

🔴#SEGURIDAD | Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Polanquito en el municipio de Guadalajara, el lesionado fue trasladado a un hospital.



El agresor fue identificado como un vecino de la zona, de aproximadamente 25 años, quien logró escapar y está siendo buscado por las autoridades tras la balacera Guadalajara Polanquito. Por otra parte, una emergencia por incendio activó a las unidades de Bomberos de Guadalajara en la colonia Del Fresno, donde se reportó el incendio en una fábrica de aceites. El fuego se concentró en uno de los domos de almacenamiento. Gracias a la oportuna reacción de los bomberos y el personal de Protección Civil de la empresa, las llamas fueron extinguidas, logrando evitar que el fuego se propagara a otras áreas sin que se reportaran personas lesionadas.