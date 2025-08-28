Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 28 de agosto: ¿Qué dijo sobre la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña?

La presidenta fue cuestionada sobre el escándalo que ocurrió ayer en la Comisión Permanente del Congreso con la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña: “Muestra lo que es el PRIAN”, dijo.

“Eso es muy lamentable que haya ocurrido esto porque se ve claramente, ni voy a pasar el video porque no creo que valga la pena, pero claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpe al de este compañero en el piso, con estas palabras que tú dices, entonces es importante que se conozca cuál es su actitud, quienes son y por qué tienen tanto odio. Tanta violencia”, señaló.