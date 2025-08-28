Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 28 de agosto: ¿Qué dijo sobre la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña?
Entérate de qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña en el Senado ayer miércoles.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 28 de agosto. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta. Asimismo, se espera que hable sobre la discusión entre Alejandro “Alito” Moreno y Fernández Noroña en plena sesión del Congreso durante la tarde del miércoles 27 de agosto.
Termina la conferencia mañanera
En la sección Mujeres en la Historia se destacó la labor artística de la mexicana Angela Peralta “el ruiseñor mexicano”.
Sobre la nueva presidenta del Senado
La presidenta fue cuestionada sobre Laura Itzel Castillo, hija de Heberto Castillo, quien será la nueva presidenta del Senado tras la salida de Fernández Noroña. “Es hija de un gran luchador social y un gran ingeniero, y ella también lo es”, dijo.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre la pelea entre Alito y Noroña?
La presidenta fue cuestionada sobre el escándalo que ocurrió ayer en la Comisión Permanente del Congreso con la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña: “Muestra lo que es el PRIAN”, dijo.
“Eso es muy lamentable que haya ocurrido esto porque se ve claramente, ni voy a pasar el video porque no creo que valga la pena, pero claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpe al de este compañero en el piso, con estas palabras que tú dices, entonces es importante que se conozca cuál es su actitud, quienes son y por qué tienen tanto odio. Tanta violencia”, señaló.
Prohibición de importación de calzado con etiqueta
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que hoy aparece en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se prohíbe la importación de calzado terminado a nuestro país con la etiqueta de “importación temporal”, esto, aseguró el funcionario para beneficiar a los productores nacionales de este producto.
“El día de hoy, se publica en el Diario Oficial, el decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado que se estaba trayendo a México y que la presidenta ordenó que no fuese así porque perjudica a la industria nacional, ya se publicó y con lo cual entra en vigor y ya no se puede importar a México con carácter de temporal calzado terminado, porque está dañando a nuestra industria”, dijo.
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.