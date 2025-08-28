El senador Néstor Camarillo renuncia al PRI y se suma a MC

El senador poblano Néstor Camarillo oficializó este miércoles su renuncia al grupo parlamentario del PRI en el Congreso y anunció su incorporación a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), que le dio una cálida bienvenida durante la sesión de la Comisión Permanente.

MC le da la bienvenida al senador Néstor Camarillo

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, lo presentó como nuevo integrante de la llamada “bancada naranja”. “Tus compañeros y compañeras te damos la bienvenida al movimiento ciudadano, querido Néstor, enhorabuena, felicidades”, expresó.

En su primer mensaje como emecista, Camarillo agradeció el respaldo y aseguró que su decisión obedece a la necesidad de renovarse políticamente.

“La política se honra con trabajo, no con rumores. Así como el águila renueva su plumaje para seguir volando alto, un político necesita renovar sus ideas, sus formas de comunicar y su cercanía con la gente para no quedar atrapado en el pasado. Hoy estoy en movimiento, en el movimiento naranja. Creo en los ciclos y como buen demócrata inicio uno nuevo. Estoy aquí para evolucionar, para crecer y para volar”, afirmó.

Bienvenido a la #BancadaNaranja, senador @NestorCamarillo.



En el Grupo Parlamentario de @MovCiudadanoMX nos da mucho orgullo dar la bienvenida al senador Camarillo, un hombre de trayectoria política, que ama profundamente a Puebla y México, y con quien compartimos convicciones y… pic.twitter.com/Ism86YqB9J — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) August 27, 2025

El legislador poblano estuvo acompañado por referentes de MC como Amalia García, Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio Riojas y Daniel Barreda. Ante ellos, reiteró que “hoy dejo atrás los rumores. Inicio un ciclo nuevo, un ciclo naranja”.

Castañeda defendió la decisión de su bancada de recibir a Camarillo y descartó que se trate de un “refugio político” tras su ruptura con el PRI.

“En Movimiento Ciudadano nos reservamos el derecho de admisión. No somos plato de segunda mesa ni mucho menos. MC es la fuerza política que más ha crecido en los últimos años. Néstor no tiene señalamiento alguno más allá de la alharaca política, que es normal en cualquier circunstancia. De nuestra parte recibirá respaldo y apoyo”, subrayó.

Por su parte, Camarillo rechazó que su salida del tricolor se deba a que no logró reelegirse como dirigente estatal en Puebla, cargo que ocupó durante cinco años. “Es falso. Cerré un ciclo. Incluso tuve la oportunidad de continuar en una posible reelección, pero determiné tomar otras decisiones. Por eso aquí estoy, pero es totalmente falso que esa sea la razón”, puntualizó.

Desmienten entrada de Enrique de la Madrid

Con este movimiento, MC refuerza su presencia en el Congreso y continúa sumando figuras provenientes de otros partidos, en particular del PRI, que en los últimos meses ha enfrentado fracturas internas y deserciones en distintos estados.

No obstante, Castañeda Hoefflich rechazó que Enrique de la Madrid vaya a ser un nuevo integrante de las filas naranjas.