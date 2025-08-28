¿Por qué México detiene el envío de paquetes a Estados Unidos? Esta es la razón

A partir de finales de agosto, México suspenderá temporalmente el envío de paquetes a Estados Unidos, dejando a miles de usuarios y negocios preguntándose cuál es la razón detrás de esta decisión inesperada ; además, otros países también se suman a la suspensión.

¿Por qué se suspende el envío de paquetes a Estados Unidos?

A partir del 29 de agosto de 2025, todos los paquetes que lleguen a Estados Unidos desde otros países tendrán que pagar impuestos, incluso si su valor es menor a 800 dólares, ya que se eliminará la excepción que antes los dejaba libres de impuestos.

COMUNICADO CONJUNTO SRE-SEPOMEX. “Suspensión temporal en el envío de paquetes a Estados Unidos”.https://t.co/VykiYtvQ1x pic.twitter.com/VdU4qsS5Mo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 27, 2025

Ante esta medida global, Correos de México anunció la suspensión temporal de los envíos hacia Estados Unidos mientras se ajustan los procesos operativos, sumándose así a otros países que han adoptado la misma decisión para proteger a sus usuarios y garantizar un servicio ordenado.

¿Cuáles son los países que también suspenden sus envíos a Estados Unidos?

Esta medida aplica no solo para México, sino para todos los países, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos.



Alemania

Australia

Japón

Nueva Zelandia

La medida se mantendrá mientras se definen los nuevos procesos operativos y aduaneros, lo que ha generado preocupación entre usuarios, empresas de comercio electrónico y pymes exportadoras.

Trump plantea imponer aranceles a muebles extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración evalúa imponer nuevos aranceles a las importaciones de muebles de todo el mundo.

De acuerdo con sus declaraciones, las tarifas entrarían en vigor en los próximos meses y formarán parte de una investigación más amplia sobre el uso de madera sin procesar y otros productos.

Durante el discurso, el presidente de los Estados Unidos, recordó una anécdota personal sobre la calidad del trabajo artesanal estadounidense, particularmente en Carolina del Norte. Recordó haber visitado a carpinteros locales y quedar impresionado con su destreza:

“Eran artistas, eran increíbles. Les pedía ajustes en un mueble y lo hacían perfecto. Ese negocio nos lo robaron otros, no solo China, sino muchos países. De repente, uno pide sus muebles a China”, comentó Trump.