Los temas más relevantes de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 25 de septiembre
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta para este jueves 25 de septiembre desde Palacio Nacional.
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 25 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes.
Mañanera EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.