Se intensifican las lluvias en México: clima y estados en alerta por frente frío

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las lluvias seguirán en el país y cambios en el clima para algunas zonas de México. Toma tus precauciones ante la llegada de un frente frío.

Estados registrarán fuertes lluvias y bajas temperaturas en algunos estados, pero de acuerdo con el reporte del SMN, todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Qué clima habrá en México 19 de octubre 2025?

Canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste mexicano, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, aunado a los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Por otro parte, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León.

La masa de aire frío asociada al sistema frontal originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país y viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; adicionalmente en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre al interior del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en el occidente y centro de México.

Pronóstico de fuertes lluvias el domingo 19 de octubre 2025

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste).



: Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Quintana Roo (norte y centro).



: Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento) y Yucatán (noreste y este).



: Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento) y Yucatán (noreste y este). Intervalos de chubascos : Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos.



: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos. Lluvias aisladas: Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Clima para la CDMX domingo 19 de octubre 2025

En el Valle de México se estiman condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

En la tarde se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX) e intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste); los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. En Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Temperaturas máximas para el 19 de octubre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas 19 de octubre de 2025

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

