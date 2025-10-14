Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Marchas en CDMX EN VIVO: Martes de caos por paro nacional del SAT, protesta y una marcha

Hoy la CDMX enfrenta un día de múltiples protestas. Paro nacional de empleados del SAT, movilización campesina y una marcha por tarifas eléctricas en Álvaro Obregón.

Notas
Seguridad
Escrito por: Carlos Alberto Pérez
Compartir nota
FOTO DE ARCHIVO: concentración de manifestantes sobre Calzada de Tlalpan
Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy jueves 25 de septiembre de 2025|“OVIAL_SSCCDMX”

Hoy, martes 14 de octubre, la CDMX amanece con una agenda de intensas manifestaciones y posibles bloqueos que afectarán la movilidad en diversas alcaldías. Sigue a continuación el minuto a minuto de las marchas y movilizaciones.

Desde las 8:00 de la mañana, se espera una afectación considerable en los servicios y vialidades aledañas a seis módulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a un paro nacional de empleados bajo la modalidad de “brazos caídos”. Simultáneamente, dará inicio un “Paro Nacional Agropecuario” con protestas convocadas por la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social frente a las secretarías de Agricultura y de Economía.

EN VIVO

Cierran Periférico Sur, frente a CU

¡Toma previsiones! Camioneta de valores volcada cerca de UNAM deja a dos custodios heridos. La vialidad permanece cerrada desde Periférico hacia Eje 10 Sur. La policía está desviando la circulación a los carriles laterales.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan el martes?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, así como aquellos con holograma 1 y 2.

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

CDMXMarchas

Notas