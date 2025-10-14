Marchas en CDMX EN VIVO: Martes de caos por paro nacional del SAT, protesta y una marcha

Hoy, martes 14 de octubre, la CDMX amanece con una agenda de intensas manifestaciones y posibles bloqueos que afectarán la movilidad en diversas alcaldías. Sigue a continuación el minuto a minuto de las marchas y movilizaciones.

Desde las 8:00 de la mañana, se espera una afectación considerable en los servicios y vialidades aledañas a seis módulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a un paro nacional de empleados bajo la modalidad de “brazos caídos”. Simultáneamente, dará inicio un “Paro Nacional Agropecuario” con protestas convocadas por la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social frente a las secretarías de Agricultura y de Economía.