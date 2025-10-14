Marchas en CDMX EN VIVO: Martes de caos por paro nacional del SAT, protesta y una marcha
Hoy la CDMX enfrenta un día de múltiples protestas. Paro nacional de empleados del SAT, movilización campesina y una marcha por tarifas eléctricas en Álvaro Obregón.
Hoy, martes 14 de octubre, la CDMX amanece con una agenda de intensas manifestaciones y posibles bloqueos que afectarán la movilidad en diversas alcaldías. Sigue a continuación el minuto a minuto de las marchas y movilizaciones.
Desde las 8:00 de la mañana, se espera una afectación considerable en los servicios y vialidades aledañas a seis módulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a un paro nacional de empleados bajo la modalidad de “brazos caídos”. Simultáneamente, dará inicio un “Paro Nacional Agropecuario” con protestas convocadas por la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social frente a las secretarías de Agricultura y de Economía.
EN VIVO
Cierran Periférico Sur, frente a CU
¡Toma previsiones! Camioneta de valores volcada cerca de UNAM deja a dos custodios heridos. La vialidad permanece cerrada desde Periférico hacia Eje 10 Sur. La policía está desviando la circulación a los carriles laterales.
Siguen las maniobras en Insurgentes Sur— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
Policías y bomberos trabajan para levantar la camioneta de valores volcada frente a Rectoría de la #UNAM.
Permanece cerrado Insurgentes Sur de Periférico a Eje 10 Sur; el tránsito es desviado a los carriles laterales.
Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/AKFSPhjErS
Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan el martes?
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, así como aquellos con holograma 1 y 2.
La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.
Este martes el programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con engomado rosa, holograma 1 y 2, terminación de placas 7 y 8. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/wBMDW0RZsc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 14, 2025