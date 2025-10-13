Balacera en Ciudad Judicial deja a un abogado herido en la colonia Doctores; detienen a menor

Una balacera se registró la tarde de este lunes 13 de octubre frente a la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, dejando como víctima a un abogado de unos 40 años en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).

Entre los atacantes se presume que estaría involucrado un menor de 17 años, quien fue capturado de inmediato por las autoridades capitalinas.

#AlMomento | Se registró una agresión con arma de fuego en las inmediaciones de los juzgados de Ciudad Judicial en la colonia Doctores de la #CDMX



¿Qué pasó en la colonia Doctores hoy?

Mediante un comunicado, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre un lesionado en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

Esto luego de que la víctima se encontrara caminado sobre la avenida, cuando un hombre sacó un arma de fuego de entre sus pertenencias y le disparó, para luego intentar huir del lugar.

En ese momento, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona se percató de la agresión y repelió el ataque, lo que provocó que el presunto responsable resultara herido.