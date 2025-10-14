Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Retrasos en el Metro CDMX hoy 14 de octubre 2025! Problemas en la Línea 9 y Línea 7

En las primeras horas del martes se reportan retrasos en la Línea 9 y Línea 7 del Metro CDMX; piden agilizar el avance de trenes. Últimas noticias EN VIVO.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez - Iveth Ortiz
Compartir nota
Metro CDMX hoy 14 de octubre 2025: Retrasos y avance de trenes
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|FIA

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 14 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

EN VIVO

Auxilian a persona en la Línea 8; activó la palanca de emergencia

Agilizan marcha de trenes tras atender la activación de una palanca de emergencia para brindar primeros auxilios a una persona que presentó una emergencia médica.

Agilizan avance de trenes en Línea 2 tras corte de energía

El avance de trenes en la Línea 2 fue agilizado tras un corte de energía por el retiro de un paraguas en las vías de la estación Tasqueña.

Piden a los usuarios tener cuidado con sus pertenencias.

Siguen los retrasos en la Línea 3

Reportan retrasos en la Línea 3 en dirección a Universidad; piden agilizar el avance de trenes.

Piden agilizar el avance en la Línea 7

Usuarios reportan que el tren se tarda en avanzar más de 8 minutos; piden agilizar el avance.

Retrasos en la Línea 9, ¿qué pasó?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 9, aseguran esperar por más de 8 minutos; no pasan trenes en la estación Puebla, dirección Tacubaya.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

CDMXMetro CDMXTransporte en México

Notas