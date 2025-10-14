¡Retrasos en el Metro CDMX hoy 14 de octubre 2025! Problemas en la Línea 9 y Línea 7
En las primeras horas del martes se reportan retrasos en la Línea 9 y Línea 7 del Metro CDMX; piden agilizar el avance de trenes. Últimas noticias EN VIVO.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 14 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
Auxilian a persona en la Línea 8; activó la palanca de emergencia
Agilizan marcha de trenes tras atender la activación de una palanca de emergencia para brindar primeros auxilios a una persona que presentó una emergencia médica.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 8, luego de atender la activación de una palanca de emergencia para brindar apoyo y primeros auxilios a una persona usuaria que presentó una emergencia médica.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2025
Agilizan avance de trenes en Línea 2 tras corte de energía
El avance de trenes en la Línea 2 fue agilizado tras un corte de energía por el retiro de un paraguas en las vías de la estación Tasqueña.
Piden a los usuarios tener cuidado con sus pertenencias.
#AvisoMetro Se agiliza el avance de los trenes en la Línea 2, después de realizar un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico (paraguas) de las vías en la estación Tasqueña.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2025
Siguen los retrasos en la Línea 3
Reportan retrasos en la Línea 3 en dirección a Universidad; piden agilizar el avance de trenes.
Vamos a empezar a hacer base y volver a llegar una hora tarde por su maldita culpa? Muévanse línea 3 dirección Universidad, de verdad que no tienen madre.— Ruthy (@HelloFruthie) October 14, 2025
Piden agilizar el avance en la Línea 7
Usuarios reportan que el tren se tarda en avanzar más de 8 minutos; piden agilizar el avance.
Linea 7 viene haciendo base en cada estación más de 8 min dirección barranca de muerto a qué se debe no está lloviendo o será por qué el conductor se viene haciendo wey— Carlos Mendoza (@CarlosM81895839) October 14, 2025
Retrasos en la Línea 9, ¿qué pasó?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 9, aseguran esperar por más de 8 minutos; no pasan trenes en la estación Puebla, dirección Tacubaya.
La informacion de la linea 9 esta mal ... Vamos para 8 minutos y contando, y no pasa un tren en estacion Puebla, direccion Tacubaya— Enrique Santa Ana (@enrique_sat) October 14, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/ltD3wKX0ML— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 14, 2025