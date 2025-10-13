Localizan a Andrea Negrete y su bebé de 8 meses Liam, desaparecidos en Coyoacán

Andrea Jazmín Negrete Martínez y su bebé Liam Gabriel, de 8 meses, fueron encontrados con vida, después de ser reportados como desaparecidos tras salir de su casa en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

La madre de 35 años de edad fue vista por última vez el 5 de octubre de 2025, en la colonia Santo Domingo, cuando iba en una camioneta que su expareja Marco Antonio “N” le habría regalado, sin embargo, no volvieron. Andrea Jazmín salió de su casa alrededor de las 8 de la mañana junto con su pequeño.

Familia de Andrea Negrete señaló que expareja la internó

El 10 de octubre pasado, la señora María, mamá de Andrea Jazmín, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA), que este hombre la habría internado contra su voluntad en un hospital psiquiátrico en Morelos “porque él tenía el derecho de ella y él podía hacer con ella lo que él que quería, lo que él quisiera, y dijo que era su esposa”.

Andrea y Marco Antonio tuvieron cinco hijos, entre ellos Liam Gabriel, pero él recién nacido no tiene los apellidos de su padre, a quien señalan de no hacerse cargo de los gastos del bebé.

La joven regresó a vivir con su mamá hace un año aproximadamente, cuando estaba embarazada, pues la vida a lado de él era de violencia, contó la señora María.

Andrea Jazmín y Marco Antonio se conocieron en el trabajo, pues él tiene una panadería y en su momento ella era su trabajadora.

Antes de desaparecer, Andrea Negrete iba a llevar pertenencias a otra hija

Alondra, otra hija de 16 años de Andrea Jazmín, estaba internada en un hospital supuestamente por anorexia y, según la versión del padre, él la sacaría de ahí, pero con la condición de que se fuera a vivir con él.

El domingo 5 de octubre Alondra llamó a su mamá para que le llevara algunas cosas que estaban en casa de Andrea Jazmín, pero de acuerdo con la señora María, presintió que no era bueno que viera a su expareja para llevarle las cosas de su hija de 16 años.

Él quería ver a Andrea y su bebé en el parque de Santa Úrsula Coapa y le marcó el sábado, pero Andrea Jazmín le respondió que no iría, sin embargo, pero cuando le llamó su hija Alondra para pedirle sus cosas de la escuela, sí salió de casa con Liam Gabriel.

"Él había citado en un lugar para hablar de lo de los hijos y más de Alondra, que porque Alondra estaba muy mal. Y que hablaran de eso, o sea, más o menos le entendí que dijo que, pues que regresaran por eso, por problemas de su niña y de los niños, que la necesitaban”, contó la mamá de la joven desaparecida.

Expareja de Andrea Jazmín fue denunciado por violencia

La mamá de Andrea Jazmín contó a FIA que este sujeto fue denunciado en 2022 por violencia doméstica, y una demanda por pensión alimenticia, pero al parecer su hija o habría perdonado y por eso se desistió del proceso en su contra.

“No, pues de hecho tiene unas actas, creo, este una denuncia en contra de él. Tiene varias, creo, porque ya ella según la le habla bonito y le dice que ella va a cambiar, que todo esto y de hecho ya había estado antes anteriormente aquí conmigo, igual por lo mismo y volvió a irse con él”, relató.

