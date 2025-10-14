Cae “El Chiapaneco” tras el asesinato de cuatro personas dentro de una camioneta en Nezahualcóyotl

El municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, amaneció con una escena de horror la madrugada de este 13 de octubre, cuando fueron hallados los cuerpos de cuatro personas —tres mujeres y un hombre— al interior de una camioneta Honda Odyssey color gris. Como resultado de la búsqueda, detuvieron a un sospechoso identificado como Pablo Felipe “N”, alias “El Chiapaneco”.

¿Cómo descubrieron el multihomicidio en Nezahualcóyotl?

El hallazgo ocurrió en la colonia Loma Bonita, sobre la calle Agustín de Iturbide, después de que vecinos reportaran haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego alrededor de las 3:20 de la madrugada. Elementos de la Policía Municipal llegaron minutos después y acordonaron la zona para preservar la escena del crimen.

🚨 CUATRO PERSONAS SIN VIDA EN NEZA 🚨



Tres mujeres y un hombre fueron hallados dentro de una camioneta en la colonia Loma Bonita, Nezahualcóyotl.



👉 Presentaban aparentes impactos de bala.

📍 El vehículo estaba sobre Agustín de Iturbide, entre Texcoco y 16 de Septiembre.



Vía:…

Las víctimas, que aún no han sido identificadas oficialmente, presentaban impactos de bala y fueron encontradas en los asientos del vehículo, estacionado frente a una vivienda.

Detienen a “El Chiapaneco”, presunto responsable del crimen

Pocas horas después del hallazgo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía de Nezahualcóyotl, lograron la detención de Pablo Felipe “N”, conocido como “El Chiapaneco”.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de @SS_Edomex y @seguridadneza, detuvieron a Pablo Felipe "N", alias "El Chiapaneco", quien es investigado por su probable participación en el homicidio en agravio de cuatro víctimas, tres de ellas mujeres y un hombre, registrado esta…

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el detenido viajaba en el mismo vehículo que las víctimas momentos antes del ataque. Presuntamente, habría comenzado a dispararles dentro de la camioneta, provocando la muerte inmediata de los cuatro ocupantes. Se dice que todo comenzó por una discusión al interior del vehículo.

“El Chiapaneco” fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque y confirmar si el detenido actuó solo o con ayuda de otras personas.

Estado de México, segundo lugar nacional en homicidios

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de 2025 se han registrado 2 mil 63 homicidios en México, ubicando al Estado de México en el segundo lugar nacional, solo detrás de Guanajuato.

Mientras tanto, la FGJEM continúa con las investigaciones para confirmar la identidad de las víctimas y reconstruir los hechos. El caso ha generado gran indignación entre los vecinos y en redes sociales, donde se exige justicia y seguridad en Neza.