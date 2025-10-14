¿Quién es David Cohen Sacal, el abogado baleado frente a Ciudad Judicial en la colonia Doctores?

Tras el ataque contra un abogado la tarde de este lunes 13 de octubre, en inmediaciones de Ciudad Judicial, las primeras versiones señalan que se trataría de David Cohen Sacal, quien habría sido baleado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Pero, ¿quién es?

¿Qué se sabe de David Cohen Sacal, abogado baleado en la Doctores?

David Cohen Sacal es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil, con una trayectoria destacada en litigio civil, mercantil y administrativo, según lo que se pudo corroborar en su curriculum vitae.

Entre sus áreas de especialidad destacan:



Litigio en materia civil y mercantil.

Juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad.

Litigio en materia administrativa.

También fue catedrático de la Universidad Iberoamericana entre los años 2000 y 2008, donde impartió Derecho Procesal Civil.

Habría sido abogado de “Billy” Álvarez de la Cooperativa Cruz Azul

De manera extraoficial, se ha señalado que el litigante habría participado en procesos legales relacionados con Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mismo que estuvo prófugo durante años tras ser acusado de enriquecimiento ilícito por más de 114 millones de pesos. Pero en enero de 2025, el hombre fue detenido y se le vinculó a proceso con prisión preventiva en el penal del Altiplano.

Además de esto, el nombre de Cohen Sacal ha sido vinculado en diversas investigaciones financieras y denuncias internas de la cementera, por presuntos desvíos millonarios de recursos en complicidad con “Billy” Álvarez y Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirectivos de la institución.

De acuerdo con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el abogado figura entre los beneficiarios de transferencias millonarias realizadas entre 2006 y 2017.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el abogado?

Según reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), David Cohen caminaba en avenida Niños Héroes y Doctor Claudio Bernard, frente a Ciudad Judicial, cuando un hombre que viajaba en motocicleta se acercó y le disparó con un arma de fuego.

El abogado de 45 años recibió un impacto en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un hospital. Su estado de salud se reporta como grave, a pesar de que autoridades informaron de manera preliminar su muerte.

Hasta el momento se sabe que, un elemento de la Policía de Investigación que se encontraba en la zona repelió la agresión, hiriendo al presunto agresor de 18 años, quien también fue llevado a un nosocomio.

Fiscalía CDMX detiene a probable responsable del ataque en Ciudad Judicial

La FGJCDMX confirmó la detención de Héctor “N”, de 18 años, como probable responsable del ataque.

En un primer momento, dijo ser menor de edad, pero tras corroborarse su identidad fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio.

La investigación continúa abierta para esclarecer el móvil del ataque y deslindar responsabilidades.

