Viernes de marchas y protestas en CDMX: Trabajadores de la salud y colectivos se movilizan en la capital
Hoy la CDMX enfrenta otro día de marchas y protestas. Trabajadores de la Salud exigen derechos en Tlalpan y colectivos feministas se movilizan por justicia y contra la violencia.
Hoy, viernes 17 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una jornada con al menos 15 manifestaciones que podrían generar afectaciones viales en diversas alcaldías. Una de las protestas más relevantes será la convocada a las 10:00 horas por la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud en la alcaldía Tlalpan, donde exigirán mejores condiciones laborales, sin descartar posibles marchas.
La agenda del día estará marcada también por diversas movilizaciones de colectivos feministas y de justicia social, por lo que te recomendamos revisar cuáles son las manifestaciones y bloqueos programados para este día a través del siguiente minuto a minuto en vivo.
EN VIVO
Protestas en CDMX hoy
Protesta de Trabajadores de la Salud
- Hora: 10:00.
- Lugar: Hotel Royal Pullman (Anillo Periférico No. 4363, Col. Jardines de la Montaña, Alc. Tlalpan).
- Motivo: Exigen insumos suficientes, pago de retroactivos, uniformes y transparencia en los procesos de basificación para garantizar condiciones laborales justas. No se descarta que se desplacen en marcha hacia otro punto de la ciudad.
Conferencia de Prensa en el Centro Histórico
- Hora: 09:30.
- Lugar: Plaza Comercial “Tacuba 46" (Tacuba No. 46, Col. Centro Histórico).
- Motivo: Una diputada local y activista de la comunidad LGBTQ+ emitirá un posicionamiento a un año de la agresión que sufrió en el Centro Histórico, donde resultó lesionada y dos personas fallecieron.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en el cruce de Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, por presencia de manifestantes; se implementan cortes de circulación en V. Carranza a partir 5 de Febrero y en 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay. #AlternativaVial… pic.twitter.com/92wnRDaQPv— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 17, 2025
Resumen de Otras Concentraciones Programadas:
- 06:30 hrs. - Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México: Se reunirán en la estación de Metro “Chabacano” para concluir la primera parte de la “6ª. Brigada Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas” en el Ajusco.
- 08:00 hrs. - 40 Días por la Vida: Continuarán su “Vigilia de Oración” contra el aborto en cuatro sedes de la Fundación “Marie Stopes México” en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán.
- 09:00 hrs. - Colectiva “Todas Unidas”: Exigirán justicia para una víctima de violación en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en la colonia San Rafael.
- 09:00 hrs. - Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas": Instalarán una “Mercadita Feminista” frente a la Alcaldía Milpa Alta como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres de la demarcación.
- 09:30 hrs. - Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes: Pedirán justicia para dos imputados por homicidio calificado en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
- 10:00 hrs. - Trabajadores de la Educación Comunitaria-PILARES: Se manifestarán en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Álvaro Obregón) para exigir la restitución de una docente y en defensa de sus derechos laborales.
- 10:00 hrs. - Colectivo “Génesis”: Exigirán justicia para un menor víctima de violencia y para una víctima de violencia vicaria en el Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados Penales de la colonia Doctores.
- 12:00 hrs. - Colectiva “Hijas de la Cannabis”: Realizarán un evento en la Plaza Tlaxcoaque a favor de espacios seguros y culturales para mujeres consumidoras de cannabis.
- 12:00 hrs. - Colectivo “Aura de Paz Femenina”: Llevarán a cabo una “Mercadita Feminista” en la Universidad Pedagógica Nacional (Tlalpan) para promover la autonomía económica de las estudiantes.
- 12:00 hrs. - Estudiantes Organizados de la UNAM: Realizarán una asamblea interuniversitaria en el Auditorio “Justo Sierra” de la Facultad de Filosofía y Letras (CU) para organizar su plan de acción en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio.
- 12:00 hrs. - Colectivo “La Comuna 4:20": Se reunirán en el Parque “Rinconada 4:20" (Centro Histórico) y en el Jardín “Luis Pasteur” (Col. Tabacalera) para demandar espacios regulados para el consumo de cannabis.
- 17:00 hrs. - Coordinadora Anarquista Tejiendo Libertad: Realizarán un mitin en el Parque Lincoln (Polanco) en contra de la represión en Indonesia.
- Durante el día - Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio": Realizarán actividades político-culturales en la UAM Xochimilco en defensa de la lucha zapatista.
¿Qué autos no circulan hoy viernes?
Este fin de semana, deben permanecer en casa los autos que correspondan al color de engomado y número de placa indicados en el programa Hoy No Circula. ¡Qué no te lleven al corralón!
- Holograma 1 y 2
- Engomado azul
- Terminación de placas 9 y 0
La restricción se aplicará en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en todos los municipios del Edomex, incluyendo el Valle de Toluca.
Para este viernes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/6lChIwhMTl pic.twitter.com/QA94FTXbVQ