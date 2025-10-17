Viernes de marchas y protestas en CDMX: Trabajadores de la salud y colectivos se movilizan en la capital

Hoy, viernes 17 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una jornada con al menos 15 manifestaciones que podrían generar afectaciones viales en diversas alcaldías. Una de las protestas más relevantes será la convocada a las 10:00 horas por la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud en la alcaldía Tlalpan, donde exigirán mejores condiciones laborales, sin descartar posibles marchas.

La agenda del día estará marcada también por diversas movilizaciones de colectivos feministas y de justicia social, por lo que te recomendamos revisar cuáles son las manifestaciones y bloqueos programados para este día a través del siguiente minuto a minuto en vivo.