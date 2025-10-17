Vinculan a proceso a Héctor “N”, de 18 años, detenido tras ataque contra el abogado David Cohen

Tras el atentado contra el abogado David Cohen, un Juez de Control dictaminó la vinculación a proceso de Héctor ‘N’, la persona arrestada después del ataque. Esta decisión se tomó hoy viernes 17 de octubre de 2025 durante una audiencia celebrada por el asesinato de Cohen Sacal frente a las instalaciones de Ciudad Judicial.

Un juez dictaminó la vinculación a proceso de Héctor, la primera persona detenida en relación con el ataque sufrido por el abogado David Cohen el pasado 13 de octubre, cerca de Ciudad Judicial. Como medida cautelar, el acusado deberá cumplir prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, y se estableció un periodo de tres meses para completar la investigación complementaria del caso.

#ÚltimaHora | Vinculan a proceso a Héctor, detenido luego del ataque contra el abogado David Cohen, frente a Ciudad Judicial pic.twitter.com/Rzkhx1dt0z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2025

¿Quién fue David Cohen Sacal?

David Cohen Sacal era un profesional del Derecho con una notable carrera en los tribunales, poseedor de una licenciatura y un posgrado en Derecho Procesal Civil. Su currículum evidenciaba una dilatada experiencia en disputas de índole civil, comercial y administrativa.

Sus áreas clave de especialización incluían la gestión de litigios civiles y mercantiles, la tramitación de juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, así como el litigio administrativo. Además de su labor legal, Cohen Sacal ejerció la docencia en la Universidad Iberoamericana entre los años 2000 y 2008, periodo durante el cual impartió la asignatura de Derecho Procesal Civil.

