Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Toma precauciones! Marcha LENTA en Línea 8 del Metro CDMX

Sigue EN VIVO el avance del Metro CDMX para que llegues a tiempo a tus actividades este viernes 17 de octubre 2025. Mantente con la mejor información.

Notas
Seguridad
Escrito por: Ollinka Méndez
Compartir nota
Avance del Metro CDMX hoy 17 de octubre 2025
¡No llegues tarde! Esta es la situación en el Metro CDMX HOY.|Metro CDMX

Fuerza Informativa Azteca trae para ti el minuto a minuto del avance de las 12 líneas del Metro CDMX para este viernes 17 de octubre 2025. Toma tus precauciones y sal con tiempo a tus actividades.

EN VIVO

Reportan marcha lenta y esperas en Línea 8

Usuarios reportan que hoy, como el día de ayer, el avance del Metro en la Línea 8 es lenta y con esperas de varios minutos entre estación y estación.

Línea A con alta afluencia

Se reporta que en la Línea A hay operativo para regular el paso de usuarios debido a la demanda para entrar a los andenes.

Línea 3 con avance LENTO

Usuarios reportan que desde los primeros minutos de este viernes, el avance de la Línea 3 se ve pausado con esperas de varios minutos para avanzar.

Metro CDMXCDMX

Notas