¡Toma precauciones! Marcha LENTA en Línea 8 del Metro CDMX
Sigue EN VIVO el avance del Metro CDMX para que llegues a tiempo a tus actividades este viernes 17 de octubre 2025.
Fuerza Informativa Azteca trae para ti el minuto a minuto del avance de las 12 líneas del Metro CDMX para este viernes 17 de octubre 2025. Toma tus precauciones y sal con tiempo a tus actividades.
Reportan marcha lenta y esperas en Línea 8
Usuarios reportan que hoy, como el día de ayer, el avance del Metro en la Línea 8 es lenta y con esperas de varios minutos entre estación y estación.
Ayer todo el día la línea 8 parada 10 minutos por estación. Hoy, salgo a una hora diferente y que creen? Lo mismo. Hay mucha mentira en sus informes— Quique con Q 🫱🏾🫲🏻✌🏾 (@Q1Q3) October 17, 2025
Línea A con alta afluencia
Se reporta que en la Línea A hay operativo para regular el paso de usuarios debido a la demanda para entrar a los andenes.
Hay algún problema en la Línea A o por qué no están dejando pasar a pesar del mar de gente que se está haciendo? pic.twitter.com/msbTmdQkEI— Adrianarhdz (@AdrianArhdz03) October 17, 2025
Línea 3 con avance LENTO
Usuarios reportan que desde los primeros minutos de este viernes, el avance de la Línea 3 se ve pausado con esperas de varios minutos para avanzar.
Muevan la maldita línea 3 dirección universidad, son unos idiotas.— Ruthy (@HelloFruthie) October 17, 2025