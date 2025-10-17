¡Ya la atraparon! Ella era la mujer detrás de extorsiones a comerciantes en CDMX

Una mujer relacionada con extorsiones a comerciantes en la Ciudad de México (CDMX) fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Su captura fue luego de que las autoridades contaban con diversas denuncias ciudadanas de los dueños de diversos comercios que eran víctimas de extorsión, de acuerdo con la información de la SSC.

¿Quién es la mujer detenida por extorsiones en CDMX?

La detenida fue identificada como Karen Selene “N”, de 36 años de edad, presunta integrante de la banda 2 de Abril, una facción del grupo delictivo Fuerza Anti Unión, dedicada a la extorsión de locatarios y comerciantes en la colonia Guerrero, bajo las órdenes de “El Palillo” y “El Chispa”, quienes ya fueron detenidos y se encuentran en prisión.

Los oficiales la arrestaron en posesión de varias dosis de una hierba verde y seca similar a la marihuana, en calles de la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Así fue la captura de extorsionadora de comerciantes en CDMX

Mientras realizaban acciones de inteligencia para identificar y detener a delincuentes en la CDMX, policías observaron sobre la calle Santa Veracruz, a una mujer que, de manera inusual, manipulaba bolsitas de plástico transparentes como las utilizadas para la distribución de droga, por lo que se aproximaron a ella.

Le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron diez bolsitas con una hierba verde similar a la marihuana, 30 dosis de una sustancia con las características propias de la cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Karen Selene “N”, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Extorsiones en CDMX: mujer amenazaba a comerciantes

De acuerdo con las indagatorias, la mujer está posiblemente relacionada con dicho grupo delictivo para extorsionar a locatarios de la misma colonia, a quienes, al parecer, amenazaba con hacerles daño y atentar contra su patrimonio, si no entregaban dinero a la semana.

Además, al hacer un cruce de información, se supo que la cuenta con una presentación ante el Ministerio Público por robo a negocio sin violencia en el año 2023; y tiene siete ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo en distintas modalidades y delitos contra la salud entre los años 2011 y 2025

