Trágico accidente en el Centro CDMX: Se lanzó contra motociclista y le quitó la vida en Eje Central

La noche del jueves y la madrugada de este viernes 17 de octubre estuvieron marcadas por la tragedia para los motociclistas en la Ciudad de México (CDMX), con un saldo de dos personas sin vida en dos accidentes distintos ocurridos en el Centro Histórico y en la alcaldía Benito Juárez, en dos avenidas primarias: Eje Central y Periférico.

A continuación los incidentes más relevantes en la capital mientras usted dormía:

Peatón se arroja a su paso y provoca su muerte en Eje Central

El primer y más insólito suceso ocurrió en el corazón de la ciudad, en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Independencia, en el Centro Histórico. Según testigos, un hombre se arrojó deliberadamente al paso de un motociclista que circulaba por la zona.

Al intentar esquivarlo, el conductor de la moto perdió el control, cayó violentamente al pavimento y sufrió un golpe en la cabeza que le arrebató la vida de manera instantánea.

El presunto responsable del accidente fue atendido por paramédicos de Protección Civil, quienes lo diagnosticaron con fracturas en ambas piernas. Fue trasladado por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) al Hospital La Villa, donde permanece recibiendo atención médica en calidad de detenido, hasta que se esclarezcan los hechos. La Fiscalía capitalina ya inició una carpeta de investigación.

Pierde el control y muere en carriles centrales de Periférico

Horas más tarde, pasada las 2 de la madrugada, se registró otro accidente fatal en la alcaldía Benito Juárez. Un conductor de motocicleta perdió la vida en los carriles centrales del Anillo Periférico, a la altura de la calle 11 de Abril, en la colonia 8 de Agosto.

De acuerdo con el informe policial, la víctima perdió el control de su motocicleta en una curva y cayó de forma violenta hacia los carriles del sentido opuesto. Paramédicos que acudieron al lugar solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acordonaron el área para permitir las labores de los peritos de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para determinar las causas exactas del percance.