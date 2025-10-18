Buscan a Estrella Borja Lara, estudiante desaparecida tras ingresar a su escuela en la Venustiano Carranza

Estrella Borja Lara, es una estudiante desaparecida de 19 años, fue vista por última vez el 13 de octubre de 2025 en la colonia Arenal, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía General de Justicia capitalina, la joven fue dejada en su escuela alrededor de las 10:00 de la mañana, pero ya no se le vio salir.

¡Ayúdanos a encontrarla! 🥹



Cada minuto es muy valioso, solicitamos de su ayuda para dar con el paradero de Estrella Borja Lara, si sabes algo respecto a donde podría estar, comunícate con nosotrxs. 🤝🏼



Estrella, te vamos a encontrar. 🙏🏻 pic.twitter.com/TQWyNyHPzE — Participación Ciudadana Venustiano Carranza (@Vcarranza_) October 14, 2025

Buscan a Estrella Boria Lara

Desde el 13 de octubre que su familiar la fue a dejar a la escuela, se desconoce su paradero y las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

Este viernes 17 de octubre, se manifestaron afuera de la Fiscalía de la Ciudad de México, sobre la avenida Doctor Río de la Loza, a la altura de Doctor José María Vértiz, para exigir avances en la investigación.

#PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Av. Dr. Río de la Loza a la altura de Dr. José María Vértiz, al momento sin afectar vialidad. pic.twitter.com/1E1aZ2oyTN — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2025

De acuerdo con la ficha de búsqueda, las circunstancias de desaparición de la joven fue cuando la dejaron en la escuela a las 10:00 de la mañana, y a las 20:30 horas, ya no la vieron salir, desconociendo su paradero.

Los datos de Estrella Borja Lara, son:

