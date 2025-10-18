A Tayron Paredes se lo tragó la tierra y su hijo pregunta por él: venezolano en México lleva un mes desaparecido

Este domingo se cumplen dos meses de que su familia no sabe nada de él. Tayron Paredes Gamboa es un venezolano que llegó hace un año aproximadamente a México, pero está desaparecido desde el 19 de septiembre de 2025, sin embargo, su familia teme que las autoridades dejen el caso.

Lo último que se supo del joven de 27 años, quien es un apasionado del futbol, fue que acudió a entregar un paquete al municipio de Huehuetoca, Estado de México (Edomex), pues trabajaba como repartidor de Didi, sin embargo, antes de desaparecer, envió a su novia Bárbara un mensaje diciéndole que no se sentía seguro en la dirección a la que lo citaron.

“Hasta hoy estamos sin avances, sin información, sin noticias. Es como si a una persona simplemente se la hubiera tragado la tierra”, comentó Daniela, su hermana, en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

“Repito, como a una persona se la puede tragar la tierra de esa manera. O sea, mi hermano va para un mes desaparecido, un mes que los días se nos han hecho eternos (...) como familia sabemos que él está vivo, tenemos fe en Dios de que él está vivo y así mismo queremos que regrese a nosotros, salvo y salvo (...) temo que hayan dejado el caso así, que sea una más de las personas desaparecidas en México”.

“El niño (hijo de Tayron) con su ausencia, ya son muchos días, ya llora, yo lo que hace es decir por qué mi papá no me llama, si mi papá todos los días me llamaba”, manifestó llorando.

Localizan un cuerpo sin vida, pero se desconoce si es Tayron Paredes

El 2 de octubre, Daniela supo que, de acuerdo con una versión en redes sociales, se había encontrado un hombre muerto y que quizá sería Tayron, sin embargo, cuando quiso contactar a las autoridades para confirmar si era él, le dijeron que las pruebas de reconocimiento tardarían hasta dos meses.

“Esa noche me cansé de llamar a los oficiales. Me tomaron mi llamada y sí, me dijeron, ‘sí, hoy temprano encartamos el cuerpo. No sabemos decirle si es su hermano o no. Estamos haciéndole los exámenes, las pruebas con el cepillo de dientes, las pruebas ADN’.

“Yo le dije, '¿hay posibilidad de que usted me conceda una imagen del pecho de la persona, yo no le pido imagen de la cara, sino del pecho que yo voy a saber si es mi hermano o no?’”, pero le dijeron que el cuerpo estaba vestido y lo tenían los peritos forenses, por lo que no era posible enviarle una imagen para confirmar si era Tayron, a quien esperaba reconocer por un tatuaje en el pecho.

“Por favor, pedimos con el corazón en la mano, que lo entreguen sano y salvo, que lo único que queremos como familia es que él esté con nosotros en su país, en su hogar. Su hijo que todos los días pregunta por él en las canchas. Que tanto le extrañan y yo sé que él también extraña la cancha. Es lo único, mi hermano, no es una mala persona, mi hermano, no es un mal ser humano”, expresó Daniela, a punto de llorar.

Hermana de Tayron Paredes señala que Fiscalía perdió interés en buscarlo

Daniela Paredes acusó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha mostrado interés en el caso, e incluso aseguró que ha contactado a agentes de la institución, pero estos no le responden y “hay un hijo que pregunta todos los días por él”

Consideró que cuando el caso de su hermano solo tuvo impacto en las autoridades cuando fue vinculado con la desaparición y homicidio los colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, hallados sin vida en Cocotitlán, Estado de México, tras desaparecer el 16 de septiembre pasado en Polanco, Ciudad de México.

“Se notaba el interés por el caso de mi hermano. Eran ellos los que me llamaban, eran ellos los que me decían, ‘envíame la información que tengas, todo lo que nos pueda servir para empezar con el proceso del caso’.

“Ahora simplemente siento que abandonaron el caso y es lo que como familia y persona no quiero, porque mi hermano puede que no sea un cantante, mi hermano puede que no sea una persona reconocida, pero es un ser humano y yo no estoy hablando de una persona que sea delincuente. No estoy hablando de un mal hombre”.

Tayron Paredes estaba por regresar a Venezuela antes de desaparecer

Tayron Paredes salió de su país en busca del sueño americano para ganar más dinero y sacar adelante a su hijo de cinco años, sin embargo, no logró llegar a Estados Unidos y comenzó a vivir en el municipio de Cuautitlán.

Se le vio por última vez en la zona de casetas de Jorobas, en Huehuetoca y, de acuerdo con Daniela, su hermano estaba por volver a Venezuela con su familia.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México publicó el boletín para localizar al venezolano Tayron Paredes Gamboa. El joven es de complexión delgada, piel blanca, mide 1.80 metros.

Tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo, otro en el pecho del mismo lado. Vestía una camiseta azul, pantalón beige y zapatos grises.

Tyron había trabajado en una carnicería y un autolavado, pero “nunca había tenido, ni presentado problema con nadie”, aseguró Daniela, pues su hermano, dijo, “no es una persona de meterse en problemas”.

El último mensaje que envió Tayron Paredes antes de su desaparición

El 19 de septiembre pasado envió un mensaje a su novia Bárbara diciéndole que el lugar donde fue citado para entregar el paquete—el cual se desconoce qué era—no parecía una zona segura y hasta desconfió de la dirección y quería regresarse.

“Estoy que me devuelvo”, escribió Tayron a su novia y envió una fotografía de donde estaba, pero solo se ve pasto y árboles alrededor. “Puro monte, pero no sé que onda”, añadió él.

En respuesta, su novia le escribió: "¿Pero te tienen esperando o qué?” Tayron, antes de desaparecer, solo alcanzó a contestar: “Sí, pero no sé, no confío nada”.

"Él no se sintió confiado con el lugar y le compartió la ubicación a ella. Le dijo que no, o sea, que no se sentía confiado, que estaba que se devolvía (…) ella lo que supuso fue que él venía en camino de regreso, en vista de que no llegó fue donde alertó a toda la familia”, contó Daniela Paredes a FIA el 25 de septiembre.

El venezolano Tayron Paredes Gamboa envió su ubicación a su novia antes de estar desaparecido.|Cortesía

Familia de Tayron Paredes confía que esté vivo y suplica ayuda

A un mes de la desaparición de Tayron Paredes Gamboa, su hermana expresó que tiene fe que esté vivo, pero pidió ayuda a sociedad a que si sabe algo que ayude a dar con el paradero del venezolano, se comunique con las autoridades, esto a través de los números que aparecen en la ficha de búsqueda.

“Es lo único que le suplicamos, que nos ayuden, por favor. Nosotros estamos lejos, el estado está solo, él está solo allá y repito, no estoy hablando de una mala persona, mi hermano, lo único, lo único que ha hecho en la vida aparte de trabajar en eso, estar en el deporte, ser futbolista, mi hermano no ha hecho nada malo en la vida, mi hermano no merece estar pasando por lo que está pasando ahora. Y lo único que pedimos es respuesta”, expresó.

“Piensen en una familia desesperada, en una madre que no descansa ni va a descansar hasta tener a su hijo en sus brazos, en un hijo pequeño que pregunta todos los días por su papá. Que lo único que desea es volver a escucharlo (...) por eso suplicamos por familias y las personas que saben dónde están. Que Dios les toque su corazón y nos lo regresen sano y salvo, que lo único que queremos es que Tayron vuelva a su país, a su hogar, a su familia. Lo único que nosotros deseamos”, suplicó.