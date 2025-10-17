Giro en el Caso Kimberly Moya: Defensa de implicado acusa al juez de parcialidad y busca destituirlo

En un giro inesperado en el caso de la desaparición de Kimberly Hilary Moya, la defensa de Gabriel Rafael “N”, uno de los dos imputados, ha interpuesto un recurso de recusación para que el juez que lleva el proceso sea removido del mismo.

La acción legal se produce después de que, en una audiencia, el juzgador expresara su opinión de que los presuntos responsables podrían estar actuando “de manera serial”, lo que la defensa considera un adelanto de juicio y una muestra de parcialidad.

Ahora, será un tribunal de alzada el que determine si el juez continúa al frente del caso o si es sustituido, mientras la búsqueda de la estudiante de 16 años del CCH Naucalpan continúa.

La polémica declaración del juez en el caso Kimberly Moya

La controversia surgió durante la audiencia del pasado martes, donde se revisaba la situación jurídica de los imputados. Fue en ese momento que el juez, basándose en los datos de prueba de la carpeta de investigación, señaló que existían indicios para sugerir una probable actuación serial por parte de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”. Es decir, que podrían tener un modus operandi establecido y haber atacado a otras jóvenes, además de Kimberly.

Esta opinión fue considerada por la defensa de Gabriel Rafael “N” como un prejuicio que compromete la imparcialidad del juzgador, motivando la solicitud para que se excuse de seguir conociendo el caso.

#Edomex | Los abogados de Gabriel Rafael “N”, uno de los vinculados a proceso por la desaparición de Kimberly Moya (CCH Naucalpan), interpusieron un recurso para remover al juez del caso.



¿La razón? El juez opinó en la audiencia que los dos presuntos responsables podrían estar… pic.twitter.com/irScFnh6Am — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2025

El Caso Kimberly: La desaparición y las pruebas clave

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, desapareció el pasado 2 de octubre tras salir de su casa en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, para sacar unas copias. La investigación de la Fiscalía mexiquense llevó a la detención de Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36, quienes ya fueron vinculados a proceso por desaparición agravada y se encuentran en el penal de Barrientos.

Las pruebas en su contra son contundentes:



El “Vocho” Gris: Cámaras de seguridad captaron cómo un Volkswagen Sedán gris, conducido por Paulo Alberto “N”, siguió a Kimberly. Posteriormente, se observa a Gabriel Rafael “N” correr hacia ella, someterla y subirla al vehículo.

Cámaras de seguridad captaron cómo un Volkswagen Sedán gris, conducido por Paulo Alberto “N”, siguió a Kimberly. Posteriormente, se observa a Gabriel Rafael “N” correr hacia ella, someterla y subirla al vehículo. Las Botas con Sangre: Durante un cateo al taller donde trabajaba Gabriel Rafael “N”, se encontraron unas botas con manchas de sangre. Los análisis periciales confirmaron que el ADN de la sangre coincide con el de los padres de Kimberly, lo que indica una alta probabilidad de que pertenezca a la joven.

A pesar de la detención y las pruebas, los imputados no han revelado el paradero de Kimberly, quien sigue sin ser localizada.

