Mujer recibe disparo en el pecho cuando estaba en una farmacia durante balacera en Coyoacán

Una mujer resultó lesionada con una herida de bala en el pecho tras una balacera en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este viernes 17 de octubre, de acuerdo con los primeros reportes, la mujer estaba comprando en una farmacia en la calle Canautli y su cruce con Xochiapan.

Mujer herida por balacera en Coyoacán está estable

El reporte de las autoridades señala que la víctima escuchó disparos y sintió un dolor en el pecho; por lo que fue llevada a un hospital para su atención médica, donde se reporta estable.

En tanto, de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para las investigaciones correspondientes.

La policía realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de quienes efectuaron las detenciones.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de una mujer que tenía una lesión por proyectil de arma de fuego en la calle Canautli y su cruce con Xochiapan, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán”, informó la institución.

Camión de la policía de CDMX choca con Metrobús cuando iba a una emergencia

Mientras tanto, se registró el choque de un camión de la policía con una unidad del Metrobús.

En el camión costero iban oficiales de la Policía Metropolitana que se dirigían a atender un reporte de disparos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sin embargo, la unidad de la SSC tuvo un percance vehicular con una unidad del Metrobús, en la avenida Eduardo Molina y la calle Héroe de Nacozari, en la colonia 7 de Julio.

#LoÚltimo | Camión costero de la SSC chocó contra un #Metrobús en la avenida Eduardo Molina y la calle Héroe de Nacozari, en la colonia 7 de Julio, en Venustiano Carranza, cuando se dirigían a atender un reporte de disparos en la alcaldía Gustavo A. Madero.



Durante este hecho no… pic.twitter.com/GRGj2WNBXN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2025

Tras el choque, los policías realizaron los cortes a la circulación para evitar otros incidentes y subieron al articulado para verificar si alguno de los pasajeros o el conductor requería apoyo, y se percataron que no había personas lesionadas.

De los hechos se dio parte a la Dirección General de Asuntos Internos para las indagatorias internas; mientras que se activó el seguro de la unidad, para los trámites correspondientes por los daños materiales.

